財政預算案｜電動車一換一配額風聲下炒至$2萬　業界提供3大貼士

財政司司長陳茂波明日（25日）公布《財政預算案2026》，3月31日期限屆滿的電動車「一換一」稅務寬免是否延續成焦點。由於有風聲政府研究向優惠「開刀」，不少車主近日趕在「死線」前買電動車，惟非所有車主擁有合適的舊車，他們或要考慮購入電動車「一換一」名額。



資深電動車代理商黃毅力指，2023年一換一名額市價約6,000元至10,000元，惟近日已升至兩萬元水平。他提醒，並非所有舊車符合「一換一」資格，建議市民應先向運輸署查詢，而且交易風險高，宜向相熟朋友購入名額。「如果你買咗個唔可靠Quota（配額）做唔到一換一，跟住過咗財政預算案，政府宣布加稅，咁個損失邊個畀？」



財政司司長陳茂波2026年2月25日將公布《財政預算案2026》，3月31日期限屆滿的電動車「一換一」稅務寬免是否延續成焦點。（資料圖片）

有消息指，政府研究向優惠「開刀」，考慮方向包括稅務寬免大減近半，甚至不排除一刀切宣告計劃完結。（資料圖片／鄭子峰攝）

部份車主無合適舊車 需考慮購入電動車「一換一」名額

政府自2018年起推出電動車「一換一」計劃，最新安排期限至2026年3月31日，車主以合資格的舊私家車報廢並取消登記，再購買新電動車可獲首次登記稅減免。惟並非所有車主擁有合適的舊車，為了降低購車成本，他們或考慮購入電動車「一換一」名額。

有消息指，政府研究向優惠「開刀」，考慮方向包括稅務寬免大減近半，甚至不排除一刀切宣告計劃完結。近日便有不少市民「趕尾班車」購買電動車，有車商為應對購車潮，展銷廳通宵營業、甚至提供通宵試車服務。

電動車「一換一」名額近日已升至兩萬元水平。（資料圖片／鄭子峰攝）

電動車「一換一」名額近日升至兩萬元 2023年最低$6000

電動車「一換一」名額炒價是否也受到影響？資深電動車代理商黃毅力表示，2023年一換一名額市價約6,000元至10,000元，惟近日已升至兩萬元水平。但他強調其集團不參與買賣名額，因法律及程序上涉及灰色地帶，以免與顧客產生爭執。

貼士一︰非所有舊車符合「一換一」資格 應先向運輸署查詢

黃毅力提醒，若市民希望趕在「死線」前購入名額，需注意並非所有舊車符合電動車「一換一」資格，他們必須先取得舊車的牌簿向運輸署查詢，通常需時數個工作日，否則交易後才得知不符合資格，則得不償失。

資深電動車代理商黃毅力。（「MG HK香港」FB圖片）

貼士二︰交易風險高 宜向相熟朋友購入「一換一」名額

黃毅力強調，由於交易風險非常高，建議市民應向相熟朋友購入名額，千萬不要經不可靠的渠道交易，例如在網絡尋求不認識的賣家。惟他不評論車行是否可靠的交易渠道，只強調具有風險，因目前已有許多不穩定的因素。

如果你買咗個唔可靠Quota做唔到一換一，跟住過咗財政預算案，政府宣布加稅，咁個損失邊個畀？邊個可以保障呢？ 資深電動車代理商黃毅力

2024年政府宣布削減電動車「一換一」稅務減免優惠後，業界迎接長達半年的寒冬。（資料圖片／鄭子峰攝）

貼士三︰電動車代理商為清空庫存自行補稅 車價比「一換一」更平

黃毅力提到，考慮到2024年政府宣布削減電動車「一換一」稅務減免優惠後，業界迎接長達半年的寒冬，部份電動車代理商為了盡快清空庫存止蝕，寧願自掏腰包自行補稅，讓顧客毋須煩惱名額的問題，車價甚至低於「一換一」稅務減免，因此他建議市民可留意最近車價的變化。