財政預算案｜$2億推城鄉共融基金 助鄉村裝路燈、准村屋改建餐廳
撰文：林遠航
出版：更新：
【財政預算案2026】新一份《財政預算案》建議，撥款二億元推出「北都城鄉共融基金」先導計劃，推展鄉郊旅遊項目。政府消息人士預計基金年內開放申請，用作鄉村改善工程，亦會活化部份有旅遊潛力的鄉村，容許村屋改建成餐廳及旅館。
財政預算案提出「北都城鄉共融基金」先導計劃，政府表示是為了配合「無處不旅遊」及推動「城鄉共融」，鼓勵非政府組織和相關團體推展鄉郊旅遊項目，為鄉村帶來經濟活力。
消息人士指，北部都會區九個新發展區周邊有不少村落，推動「城鄉共融」一向是當局的目標。基金將協助活化鄉村，包括資助它們進行改善工程，例如重鋪路面、加設路燈、污水渠等，亦可用作加設文化徑。
消息指當局期望透過計劃，識別有旅遊潛力的景點，設計一日遊或週末遊行程。當局會放寬村屋用途規限，鄉委會等單位可申請基金，將村屋改建成餐廳及旅館，又舉例稱可結合單車、務農等主題，打造「一條龍活動」。
據了解，每個項目的申請金額會設上限，當局正訂立指引，預計年中會向立法會解說，期望在年內推出供合資格人士申請。
▼財政預算案．發展河套及北都▼
+3
▼陳茂波歷年財政預算案封面顏色▼
+16
