中電消費券2026懶人包｜$100券3.27可用　誰有資格及領取方法一覽

中電消費券計劃2026｜中電消費券$100｜中電$100消費券｜中電社區節能基金於 2026年撥6,000萬元再度推出「中電消費券計劃」，向約60萬戶合資格客戶，每戶送贈總值100元消費券。



合資格用戶於本月至5月期間將收到有關中電消費券派發安排的通知，合資格家庭可由本月27日，憑券到近4,000間實體零售商店及食肆消費，包括餅店、雜貨店、電器店、洗衣店、藥房及社企店舖等，電子消費券亦適用於中電度度賞獎賞平台。誰有資格？如何獲取中電消費券？如何使用？有沒有使用期限？一文看清。



中電社區節能基金於2026年撥款 6,000萬港元，再度推出「中電消費券計劃」。圖為位於將軍澳的中電變電站。（資料圖片）

中電消費券領取資格是什麼？

中電消費券計劃2026合資格受惠家庭有兩類：

．低用電量住宅客戶

低用電量住宅客戶意指2025 年全年6期電費賬單（兩個月一期）的總用電量為2,400 度或以下

．享有長者電費優惠的客戶

享有長者電費優惠的客戶是指在2025年12月31日或之前成功申請「長者電費優惠客戶」及電力價目須已轉為「長者電費優惠客戶」。

每張中電消費券的面值為港幣$50，並會自動發放至合資格人士的度度賞電子禮券錢包。同一訂單可同時使用最多兩張消費券。（中電）

中電消費券計劃2026｜如何領取消費券？

低用電量住宅客戶

．消費券將以電子方式發放至中電「度度賞」獎賞平台內的電子禮券錢包^，領取方法的通知於3月初起以郵寄或電郵方式寄出。（^電子消費券可於中電度度賞獎賞平台及近 4,000間參與計劃的實體零售商店或食肆使用。）

享有長者電費優惠的客戶

．消費券將以郵寄方式於2026年3月27日起陸續郵寄至客戶於電費賬戶內的登記地址。

．如已擁有中電 One 及度度賞賬戶，只需在3月27日後打開「度度賞電子禮券錢包」即可領取電子消費券。

．第一步：下載中電 App

．第二步：啟動中電 One 賬戶

．第三步：激活度度賞賬戶 以領取電子消費券

中電消費券計劃2026有什麼商戶參與？

合資格家庭可由2026年3月27日，憑券到近4,000間實體零售商店及食肆消費，包括餅店、雜貨店、電器店、洗衣店、藥房及社企店舖等。此外，電子消費券亦適用於中電度度賞獎賞平台。參與商戶名單將於2026年3月27日公布。

中電消費券計劃2026參與商戶名單

中電消費券計劃2026｜中電消費券有使用期限嗎？

．2026年3月27日至2026年10月31日

中電電子消費券面值多少？可同一訂單使用多張消費券嗎？

．每張消費券的面值為港幣 $50，並會自動發放至合資格人士的度度賞電子禮券錢包。同一訂單可同時使用最多兩張消費券。

為什麼找不到我的電子消費券？

可能原因包括：

．電子消費券於 2026 年 3 月 27 日起分批發放，請耐心等候。

．您尚未建立中電 One 賬戶，或賬戶未與度度賞連結（須手動連結）。

．您的度度賞賬戶連接了多於一個中電 One 賬戶，消費券將以紙本形式郵寄至 您的地址。

． 您未符合領取資格。