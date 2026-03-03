有紀錄最暖冬季　天文台：上月氣溫平均較正常高3度　第二最暖2月

天文台今日（3日）表示，上月異常溫暖，平均氣溫較正常值高3.0度，是有紀錄以來二月份的其中一個第二高。原因是月內大部分時間影響華南的東北季候風較正常弱。此外，2月亦較正常稍為多雨，總雨量41.6毫米，較正常值38.9毫米多約7%。



踏入冬末春初，天氣潮濕，又到了每年拍攝霧鎖香江日子。圖為3月1日中午拍攝的荃灣、青衣及葵涌景色。（Tony Li拍攝及提供圖片)

上月平均氣溫20.1度

天文台指，由於2月大部份時間影響華南的東北季候風較正常弱，因此天氣異常溫暖，平均氣溫20.1度，較正常值高3.0度，是有紀錄以來二月份的其中一個第二高。天文台又指，2月平均最高氣溫22.9度及平均最低氣溫18.1度，分別較正常值高3.5度及2.8度，兩者皆是有紀錄以來2月的第三高。

另外，天文台指2月最後一日受一道低壓槽影響而有降雨，因此2月較正常稍為多雨。2月總雨量41.6毫米，較正常值38.9毫米多約7%。天文台補充指，今年首兩個月的累積雨量為44.8毫米，較同期正常值71.9毫米少約38%。

踏入冬末春初，天氣潮濕，又到了每年拍攝雲海日子，不少攝影愛好者跑到太平山頂盧吉道拍攝維港海霧。圖為2月27日在 20:05至22:30在太平山山頂拍攝。（Jacky Wong拍攝／Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS圖片)

2月初先冷後暖 全月最低氣溫12度

天文台稱，受東北季候風及一道雲帶影響，2月首日香港大致多雲，早上天氣寒冷及有一兩陣雨，香港天文台氣溫下降至全月最低的12.0度。除2月3日受一股偏東氣流及一道雲帶影響而大致多雲外，本港於2月2日及4日雲帶轉薄而普遍天晴。隨着偏東氣流緩和，隨後兩日本港風勢減弱，普遍天晴及日間溫暖，但部分地區能見度較低。

一道冷鋒於2月7日早上橫過廣東沿岸，與此同時，一道雲帶覆蓋沿岸地區，本港大致多雲及有幾陣微雨，下午本港大部分地區氣溫較2月6日低5至7度。受隨後的東北季候風影響，2月8日至10日持續大致多雲及早上清涼。2月8日至9日日間乾燥。隨着東北季候風緩和及雲帶轉薄，2月11日轉為大致天晴及日間溫暖。受一股偏東氣流影響，翌日天氣再次轉為大致多雲。隨着偏東氣流緩和，2月13日轉為普遍天晴及日間溫暖。

2月1日天氣轉冷，天文台清晨錄得市區氣溫12度，日間回升至18度，在尖沙咀海旁，有遊客穿上大褸。（資料圖片/廖雁雄攝）

年廿八最高氣溫紀錄被追平 除夕高溫破紀錄

2月14日至16日廣東風勢微弱，除2月14日早上沿岸有薄霧外，本港普遍天晴及日間相當溫暖。天文台於2月15日錄得最高氣溫26.9度，平了有紀錄以來年廿八的最高紀錄。天文台在2月16日錄得最低氣溫22.0度，是有紀錄以來農曆新年除夕的最高紀錄。當日下午天文台氣溫進一步上升至全月最高的27.9度，亦是有紀錄以來除夕的最高紀錄。

隨着一道冷鋒於農曆年初一早上橫過廣東沿岸及一道雲帶覆蓋華南，本港天氣轉為多雲及有一兩陣微雨，部分地區能見度頗低，天氣轉涼，日間氣溫普遍較除夕低7至9度。受隨後的東北季候風影響及隨着雲帶轉薄，隨後兩日本港轉為日間大致天晴及乾燥。隨着東北季候風緩和，2月20日至22日本港風勢減弱，普遍天晴及日間溫暖。2月21日至22日部分地區能見度較低。

一股東北季候風2月10日影響廣東沿岸，本港大致多雲，下午雲層移離，短暫時間有陽光，維港上空涇渭分明。有旅客在尖沙咀海旁觀賞維港及打卡。（資料圖片/梁鵬威攝）

一股偏東氣流於隨後四日為廣東沿岸帶來較為潮濕的天氣，本港日間短暫時間有陽光及溫暖。2月24日至25日早上沿岸有霧，橫瀾島能見度曾下降至1000米以下。隨着一道低壓槽靠近華南沿岸，2月26日晚上至翌日本港有幾陣雨。而2月27日早上沿岸亦有霧，橫瀾島能見度曾下降至500米以下。受低壓槽及一股達強風程度的偏東氣流影響，2月最後一日本港多雲及間中有驟雨，大部分地區錄得超過20毫米雨量。

有紀錄以來最暖冬季 寒冷天氣日數僅5日

天文台又稱，連同氣溫遠高於正常的2025年12月及較正常溫暖的2026年1月，香港在2025年12月至2026年2月經歷了有紀錄以來最暖的冬季，平均氣溫達19.3度，較正常值高2.0度。而平均最高氣溫21.9度及平均最低氣溫17.3度亦是有紀錄以來最高及第二高。此外，冬季的寒冷天氣日數只有5日，是有紀錄以來其中一個第三低。除此之外，天文台表示今年2月有一個熱帶氣旋影響南海及北太平洋西部。