主教山｜麻雀枱霸官地今屆限 長者照攻四方城 地政暫沒清拆行動
撰文：洪戩昊
出版：更新：
深水埗主教山官地被霸佔，地政總署正逐步清場。山上有一個以鐵枝及帆布搭成的帳幕，內有多張麻雀枱。地政總署2月9日在帳幕貼上告示，飭令不合法佔用情況於今日（4日）停止。
今早九時多，有地政總署人員到場視察，並拍照記錄，但未有其他行動。上午十一時多，帳幕內依舊有老人家在打麻雀。對於場地有機會被清拆，長者們表示「冇辦法」，直言失去聚腳地後會「孤伶伶」。
深水埗主教山官地被霸佔，建了大量康體設施。地政總署正逐步清場，在1月和2月分別到場清走雜物和一個毛澤東雕像。山上另有一個以鐵枝及帆布搭成的帳幕，內有多張「麻雀枱」。地政總署2月9日在帳幕貼上告示，飭令不合法佔用情況於今日停止。
今早九時多，有地政總署人員到場視察，並拍照記錄，但未有其他行動。上午十一時多，帳幕內依舊有老人家在打麻雀。他們指地政總署人員到場後僅拍照記錄，沒有通知他們任何關於清拆的事。
長者： 失去聚腳地後會「孤伶伶」
對於場地有機會被清拆，長者們表示「冇辦法」，直言失去聚腳地後會「孤伶伶」。他們在主教山已活動三、四十年，年輕時在這裏行山，年老後體力不繼，則改在山上打麻雀。「你話幾淒涼吖？我哋都係想運動下，唔使個人咁辛苦吖嘛。」
