中東局勢｜足總確認港隊女足及隨隊球迷已離杜拜　隊員料今晚抵港

【伊朗 / 哈梅內伊 / 以色列 / 美國 / 最新消息】以色列（Israel）與美國對伊朗（Iran）展開大規模軍事行動，中東局勢持續緊張。香港女子足球代表隊本身正在阿聯酋杜拜比賽，其後已宣佈退出賽事。足總今日（4日）確認，球隊已上機離開杜拜前往曼谷，抵埗後將按航班安排分批返港。隨隊的一名球迷亦已離開杜拜。



香港女子足球代表隊正在阿聯酋杜拜比賽，足總指，鑒於近日中東局勢持續緊張，中國香港足球總會已正式向「Pink Ladies Cup 2026」主辦單位去信表示球隊將退出比賽，不會參與餘下賽事，以職球員安全為首要考慮。（足總提供）

阿聯酋航空由杜拜往香港的航班EK 380在當地時間上午近11時起飛，預計香港時間今晚近十時抵港。（Flightradar24 網頁截圖）

球隊停止一切外出活動 留守於當地酒店內

女足港隊本來在阿聯酋杜拜參加「Pink Ladies Cup 2026」比賽，原定3月8日回港，已完成與加納的賽事。不過就遇上中東局勢升溫。足總之前表示，以職球員安全為首要考慮，正式向主辦單位去信表示將退出比賽，球隊已停止一切外出活動，並留守於當地酒店之內，確保人身安全。

足總今日確認，球隊已上機離開杜拜前往曼谷，抵埗後將按航班安排分批返港。足總總幹事張炎有亦確認，隨隊的一名球迷亦已離開杜拜。

足總總幹事張炎有今日確認球隊已上機離開杜拜，隨隊的一名球迷亦一同回港。（香港力量圖片）