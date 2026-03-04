中東局勢｜足總確認港隊女足及隨隊球迷已離杜拜 隊員料今晚抵港
撰文：洪戩昊
出版：更新：
【伊朗 / 哈梅內伊 / 以色列 / 美國 / 最新消息】以色列（Israel）與美國對伊朗（Iran）展開大規模軍事行動，中東局勢持續緊張。香港女子足球代表隊本身正在阿聯酋杜拜比賽，其後已宣佈退出賽事。足總今日（4日）確認，球隊已上機離開杜拜前往曼谷，抵埗後將按航班安排分批返港。隨隊的一名球迷亦已離開杜拜。
球隊停止一切外出活動 留守於當地酒店內
女足港隊本來在阿聯酋杜拜參加「Pink Ladies Cup 2026」比賽，原定3月8日回港，已完成與加納的賽事。不過就遇上中東局勢升溫。足總之前表示，以職球員安全為首要考慮，正式向主辦單位去信表示將退出比賽，球隊已停止一切外出活動，並留守於當地酒店之內，確保人身安全。
足總今日確認，球隊已上機離開杜拜前往曼谷，抵埗後將按航班安排分批返港。足總總幹事張炎有亦確認，隨隊的一名球迷亦已離開杜拜。
