電訊職員涉一夜兩姦18歲女兼職　7男陪審團退庭3小時裁罪名不成立

電訊商男職員涉相約18歲女同事到其住所出席同事聚會，女同事聲稱喝下男方遞上的啤酒後感到暈眩，指男職員趁她不適，兩度強姦她。女同事把事件告知友人，並由友人的男友代為報警。男職員否認強姦，由7男組成的陪審團，今（6日）在高等法院退庭商議約3小時一致裁定被告全部罪名不成立。



被告彭勵進，38歲，被控兩項強姦罪，指他於2021年4月20日，在荃灣青龍頭村一單位內，兩度強姦X。X於案發時18歲。

被告彭勵進經審訊後脫兩項強姦罪。(陳蓉攝)

事主與浩是電訊公司同事

控方開案陳詞指，指事主X於2021年4月在一電訊公司任兼職，被告亦是該公司的員工，在元朗一間分店工作，兩人因此認識。

案發前數天，被告邀請X到其住所，出席同事的聚會，X以為其他同事都會出席答允。她於2021年4月19日晚上和被告乘搭的士到被告青龍頭村住所，到達時才發現沒有其他同事，被告稱其他人稍後會到。

X稱喝過被告遞上的啤酒後暈眩

X稱在單位內，被告曾向她遞上大麻，但X拒絕吸食，被告自行吸大麻和抽煙。X飲過啤酒上廁所，她如廁後，被告再向她遞上一罐已開的啤酒，X稱飲用時嗅到大麻味，但不肯定氣味是否來自啤酒。她喝後感到頭痛和暈眩，躺在床上休息時。遭被告脫去衣物，並在沒有使用安全套下發生了性行為。X稱她曾叫：「唔好。」但被告未有理會。

由朋友的男友代為報警

X之後再上廁所，並曾致電叫母親幫她電召的士，母親只給了她電召的士的電話。她當時未有把被姦的事告知母親。她出浴室時，指被告再把她推到床上，再強姦X。

X之後自行乘搭的士離開，途中和友人Y通電話並告知事件，Y的男友代為報警，被告於4月30日被捕。

案件編號：HCCC136/2023