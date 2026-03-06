張韋怡告姑仔誹謗　張母稱曾見潘碧玉扯頭髮打架　亦曾罵她死八婆

無綫電視「御用宮女」之稱的張韋怡（Gogo）告姑仔潘碧玉誹謗案續審，張母曾秀英今（6日）在高等法院作供，她稱曾經叫潘家傭人幫張的兒子Ashton買雞蛋牛奶做早餐，惟過了幾天都未見有買回來，後來獲告知因潘碧玉曾稱「無budget」。張母又稱，曾在潘家大宅見過潘碧玉與二嫂Eva扯頭髮打架，又曾見到潘家的傭工在給孩子的三文治內吐口水，她更曾遭潘碧玉罵「死八婆」，更指潘碧玉有說：「見你一鑊打你一鑊。」她之後亦沒有再去過潘家。



原告為張韋怡(Gogo)，被告為潘碧玉。庭上透露，張韋怡和丈夫潘德鴻曾擺酒結婚，但未有註冊，而潘碧玉則為潘德鴻的胞妹。

張韋怡(右)及她的母親曾秀英(左)。(陳蓉攝)

張母稱潘家曾因食物的事有爭執，潘德鴻(圖)稱會買雪櫃解決。(陳蓉攝)

張韋怡是2007年的落選港姐，她指姑仔誹謗說她「貪慕虛榮」。（IG@gogocheungcwy）

曾目睹潘碧玉與二嫂扯頭髮打架

張的母親曾秀英作供指，她於1992年來港，任職管家，月入約3萬，在2018年退休。其夫之前是金融公司高管，惟其後因病離職。二人現靠積蓄及女兒供養生活。

張母作供指，在張懷孕期間，曾經目睹潘碧玉與二嫂Eva扯頭髮打架而感到害怕，故潘德鴻建議搬走，二人其後搬到九龍城南角道居住。

指潘父曾對Ashton稱想食甚麼叫工人買

張母稱，因為她不諳英語，甚少與潘家的傭人交流，必要時會叫潘父的私家看護幫助。她憶述，潘父、潘碧玉及她的外孫Ashton共進晚餐時，潘父曾表示：「小寶你有咩想食同姑姐講，叫工人姐姐買畀你。」

叫工人買雞蛋牛奶獲告知無budget

該段期間，張到了北京讀書，潘德鴻亦常常夜歸，她遂向私家看護表示，想為Ashton購買雞蛋及牛奶等作為早餐，惟過了幾天後仍不見該些食物。她再去查問時，工人向她稱：「阿Jade（潘碧玉）話無呢個budget(預算)，唔使買畀佢。」曾稱覺得奇怪，她平時到廚房，也曾被告知：「呢個蛋唔郁得，嗰啲蛋唔郁得。」又試過在冰箱取西蘭花，被傭人收回稱「呢個係Jade嘅。」張母稱感到疑惑：「點解你哋唔似一家人。」覺他們口是心非。

潘德鴻稱會買雪櫃解決問題

張母曾把事告訴張，惟張表示：「雞蛋牛奶咁小事，自己去買啦！」潘德鴻則稱會購入新雪櫃以解決問題，又叫她可買食物給Ashton，費用由他報銷。張母強調，她從未叫潘家的傭人代購，她平常亦不會因這些事找潘老先生：「咁小事做乜要煩人哋？」

曾見工人在給孩子的三文治內吐口水

張母續指，她曾在送湯到九龍塘大宅時，目睹傭人Lita在食物中吐口水，並給William的兒子食用，並稱：「佢吐口水落雞蛋，再冚塊包上去。」張母稱當時覺得恐怖，遂把所見告訴潘德鴻，惟他稱：「見到我屋企啲嘢你唔好多事，我屋企係好多矛盾，你唔好出聲。」因此她沒有再跟進。

曾遭潘碧玉罵死八婆

張母在盤問下指出，張韋怡和潘德鴻曾表示，覺得傭人Maria不懂規矩，想把她解僱。曾亦試過向潘父指：「Lita係好邪惡嘅人。」並告知他吐口水的事，當時潘碧玉亦在場。當時潘老沒有說話，但惡狠狠地瞪着潘碧玉，張母稱她當下猜想：「唔通又關佢事？」張母又稱，潘碧玉曾經罵她：「死八婆，你唔好嚟我屋企，見你一鑊打你一鑊！」其後潘德鴻讓她離開，她就再無去過潘宅，亦無再見過潘父。

案件編號：HCA1500/2020