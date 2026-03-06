女教師FB帖文被革職被指過份嚴苛　政府上訴得直　教師覆核被駁回

官立中學女教師被指在2019年反修例事件期間，在Facebook只限朋友閱讀的版面中，發表包括「黑警真係應該死全家㗎！」等言論，遭公務員事務局下令革職兼剝奪退休福利。女教師提出司法覆核，高院認為懲處過重裁定她勝訴。局方提出上訴，指帖文內容涉及仇恨和鼓吹暴力，把她革職是合理決定。上訴庭法官今(6日)下裁決裁定政府上訴得直，駁回女教師的司法覆核申請。



政府在在原訟庭被敗訴，指對申請人的決定過份嚴苛，但上訴庭裁定政府上訴得直。(黃浩謙攝)

譚遭革職兼被剝奪退休福利

申請人為譚玉芬，答辯人為公務員事務局局長。申請人被指於2019年6月中至9月期間，在Facebook發布不恰當的信息，包括「黑警真係應該死全家㗎！」、「不過唔係家禽類嘅女人，又點會揀爛仔嚟嫁吖」。紀律聆訊於2022年1月進行，最終裁定申請人行為不當，公務員事務局於翌年決定，把她革職兼剝奪退休福利。

案件編號：CACV203/2024