麻疹｜今年首宗本地個案病人住石籬 據悉曾逗留葉漢千禧小學門外
衞生署衞生防護中心今日（6日）公布今年首宗本地麻疹個案，病人為32歲女子，居住在石籬二邨，2月28日起出現眼睛發紅及皮疹等徵狀，現時在瑪嘉烈醫院急症室接受隔離治療，情況穩定。她未曾接種麻疹疫苗，在潛伏期內沒有外遊，但曾在一間小學門外逗留，目前共有8名密切接觸者，據了解涉事學校為慈幼葉漢千禧小學。
病人2.28起眼睛發紅及皮疹 瑪嘉烈醫院留醫情況穩定
衞生防護中心公布今年首宗本地麻疹個案，涉及一名32歲女子，居住在石籬二邨，她在2月28日起出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、眼睛發紅及皮疹，3月4日到私家診所求醫，隨即被轉介瑪嘉烈醫院急症室，需留院接受治療，病人的臨床樣本證實對麻疹病毒核酸檢測呈陽性反應，現時正接受隔離治療，情況穩定。
病人潛伏期內無外遊 共8名密切接觸者
衞生防護中心的流行病學調查顯示，病人未曾接種麻疹疫苗，潛伏期內沒有外遊，共有3名家居接觸者，另有5人曾於病人傳染期內到訪其住所，被列為密切接觸者。上述8名密切接觸者均報稱已接種麻疹疫苗，暫時都沒有病徵，中心將繼續進行醫學監察。
病人傳染期內曾在慈幼葉漢千禧小學門外逗留
病人除了前往求診外，在傳染期內曾在住所附近一間小學校門外逗留，其他時間主要留在住所。中心已聯絡病人曾到訪的私家診所及該小學，以找出是否涉及高危人士，並會安排未具備免疫力的接觸者接種麻疹疫苗。據了解，涉事小學為位於葵涌石排街的慈幼葉漢千禧小學。
1967年或以後出生市民需完成接種兩劑麻疹疫苗
衞生防護中心指，1967年前出生的市民，由於當時麻疹在香港仍屬風土病，因此可視為對麻疹具備免疫力，惟1967年或以後出生的市民，若尚未完成接種兩劑麻疹疫苗，或是麻疹疫苗接種史不詳，應盡快諮詢家庭醫生以完成接種。
除接種麻疹疫苗外，市民應採取以下措施預防感染麻疹，包括︰
．維持良好的個人及環境衞生；
．保持室內空氣流通；
．保持雙手清潔，並用正確的方法洗手；
．雙手被呼吸系統分泌物弄污後（如打噴嚏後）應立即洗手；
．打噴嚏或咳嗽時要掩着口鼻，並妥善清理口鼻排出的分泌物；
．徹底清潔用過的玩具和家具；
．病患者在出疹後的四日內不應上學，避免將疾病傳染給未有免疫力的人。