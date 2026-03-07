離島渡輪航線｜4.1起中環至長洲擬加價12.8%　梅窩及坪洲航線減價

6條主要離島渡輪航線的服務牌照3月底屆滿，運輸署向離島區議會提交文件，建議向現有營辦商新渡輪及港九小輪續牌多五年，至2031年3月31日。另外，4月1日起多條航線的票價將調整，其中「中環-長洲」周一至六的普通船成人單程票，普通位票價將由現時14.8元，加至16.7元，升幅為12.8%；「中環-梅窩」及「中環-坪洲」航線的票價則會下調，減幅分別是1.8%及13.6%。署方強調有關調整已屬溫和，是「最低限度的調整」。



港九小輪及新渡輪於2021年就首批22艘船發出聯合招標，其中三艘船隻「港九1號」、「新明珠2號」及「新明珠8」號已到港，預料部分3月起投入服務。 (資料圖片/盧翊銘攝）

中環長洲航線加價逾12%

多條航線的票價將於4月1日起調整，其中「中環-長洲」航線周一至六，除公眾假期外，普通船的普通位成人單程票，將由現時14.8元加至16.7元，加幅為12.8%；豪華位由23.2元加至26.1元；高速船則由29.2元加至32.9元。

該航線在周日及公眾假期的票價亦同步上調，普通船普通位由22元加至24.8元，升幅為12.7%；豪華位由33.8元加至38元；高速船由42.3元加至47.6元，加幅12.5%。

中環至長洲月票 首增「6程」票 售93.4元

另外，月票新售價將為626.8元，較現時的580.4元，上升8%。此外，學生月票的多程票，即包20程或12程的票種，亦會同步加價。航線月票首次新增「6程」多程票，售價為93.4元。

運輸署。（資料圖片）

梅窩及坪洲航線減價 成人票分別減1.8%及13.6%

「中環-梅窩」及「中環-坪洲」兩條航線則會下調價格或整合。「中環-梅窩」高速船在平日成人單程票，由34.1元微降至33.5元，跌幅1.8%，假日單程由48.9元降至48.5元；假日來回票（首程須由梅窩出發），則由68.2元大幅下調至57.2元，減幅達16.1%。不過，多程票類則加價，梅窩線的月票為652.8元，加價8%，學生月票456.8元，增幅近8%；該航線亦新增「6程」多程票，售價193元。

「中環-坪洲」高速船的平日成人單程票由36.9元減至31.9元，跌幅13.6%，假日單程則由54.3元降至46.6元，跌幅14.2%；即日來回票及假日來回票（首程須由坪洲出發），更由67.0元顯著下調至44.7元，跌幅達33.3%。坪洲線的月票新價列為730元，學生月票511元，10程票188元，三類票價均各加價約8%。

運輸署指，「中環－梅窩」及「中環－坪洲」航線已相繼續以高速船全面取代普通船，目前維持普通船收費作過渡。署方指，隨著單程票價經整合，劃一票價收費後，乘客將無需再顧及兩類船的票價差異，可自由選擇乘搭任何航班，並更具彈性。

新渡輪離島渡輪服務。（資料圖片/黃偉倫攝）

兩年半前曾調整票價 期間兩營運商仍錄虧損

文件指，六條主要離島渡輪航線對上一次票價調整，為2023年9月24日，即兩年半前。運輸署指，新渡輪及港九小輪各營運的三條航線，分別錄得約1.8%盈利及0.9%的虧損。如撇除政府於特別措施下的補助，新渡輪及港九小輪則分別錄得約34.6%及48.1%的虧損。

署方指，渡輪營辦商近年面對乘客量下跌的情況及營運成本持續上漲，有切實的需要調整票價，以確保各條渡輪航線能維持現有的服務水平。署方又表示，建議的票價調整已屬溫和，是「最低限度的調整」，而且可兼顧離島居民及渡輪營辦商的利益；若再降低加幅，營辦商的財務壓力將持續累積，航線將難以維持現有服務水平，票價未來或需更大幅度調整。

推動營辦商拓展非票務收入 將推動碼頭改善工程

同時，署方指，政府積極推動營辦商拓展非票務收入，例如鼓勵碼頭部份空間分租商業用途，包括廣告及零售，以補貼營運成本。署方亦會繼續收集營辦商意見，聯同相關部門推展碼頭改善工程，提升碼頭的商業發展潛力。