油價升｜港產口罩廠稱有原材料價升一倍　拒加售價　兩月後或停產

【伊朗／以色列／美國】伊朗戰火導致國際油價飆升，連帶香港製造業也受打擊。Savewo救世口罩廠廠長向《香港01》透露，口罩的面料、熔噴不織布及獨立包裝袋，全由石油提煉副產品製成，近日原材料來貨價急升，當中面料的更加價100%，目前只能縮減產能，廠長強調不會加價抵銷成本，否則會嚴重影響銷量，估計生產線可維持兩個月，若油價持續高企或停產。



圖為2026年3月1日，以色列和美國對伊朗發動空襲後，伊朗首都德黑蘭發生爆炸，現場濃煙滾滾。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ）

圖為2026年2月28日，伊朗反擊以色列，有導彈落入以色列北部海域中爆炸。（Reuters）

霍爾木茲海峽幾乎陷入停擺

伊朗近日封鎖石油出口要道霍爾木茲海峽，中東主要產油國減產，國際油價衝上100美元，較戰爭爆發前飆升約六成，其帶來的「漣漪效應」已逐步影響港人的生活。

新冠疫情爆發初期，香港口罩供應一度短缺，口罩廠房如雨後春筍紛紛成立，惟疫情結束後口罩需求大減，口罩廠相繼倒閉。如今仍堅持香港製造口罩的Savewo救世，雖然在疫情後成功求存，不過在中東戰爭的陰霾下，再次面臨生存危機。

Savewo救世口罩廠廠長黃越洋。（資料圖片／梁鵬威攝）

口罩核心原材料如熔噴不織布 全由石油提煉副產品製成

原來口罩與石油息息相關，Savewo救世口罩廠廠長黃越洋透露，口罩核心原材料的面料及熔噴不織布，甚至是獨立包裝袋，全由石油提煉的副產品所製成，因此近日國際油價飆升，導致原材料的來貨價同步急升，其中面料更加價100%，整體生產成本高出25%。

油價同推高運輸成本 Savewo口罩廠廠長黃越洋：影響真係好誇張

除了原材料外，黃越洋表示口罩生產的流程，還涉及耗電及送貨，惟電費及貨車燃油都與國際油價相關，相信整個行業將大受打擊。「我哋做口罩好少可中到咁應，影響真係好誇張。」

近日國際油價飆升，口罩原材料的成本價同步急升。（資料圖片／梁鵬威攝）

生產線料可維持兩個月 難加價抵銷成本上漲：再貴唔會再有人買

黃越洋又指，目前不會再購入原材料，幸好在農曆新年前已購入一定數量的存貨，目前只能縮減產能，估計仍可維持兩個月，而救世的生產業務還包括輪椅及檢測劑等，暫時不至於陷入停運的局面。

黃越洋稱，口罩面料加價100%，供應商更通知將「封盤」暫時不再供應。（資料圖片／梁鵬威攝）

但黃越洋強調，無法加價抵銷成本上漲，因顧客只接受每個口罩定價1元，只能期望國際油價回落，盡快購入原材料恢復生產線。不過他估計競爭對手如日韓口罩品牌，將會因運輸到港的成本提升而加價。

我哋一定唔會加，呢個價錢市民仲會買，但再貴啲唔會再有人買。 Savewo救世口罩廠廠長黃越洋