油價升｜港產口罩廠稱有原材料價升一倍 拒加售價 兩月後或停產
撰文：歐陽德浩
【伊朗／以色列／美國】伊朗戰火導致國際油價飆升，連帶香港製造業也受打擊。Savewo救世口罩廠廠長向《香港01》透露，口罩的面料、熔噴不織布及獨立包裝袋，全由石油提煉副產品製成，近日原材料來貨價急升，當中面料的更加價100%，目前只能縮減產能，廠長強調不會加價抵銷成本，否則會嚴重影響銷量，估計生產線可維持兩個月，若油價持續高企或停產。
霍爾木茲海峽幾乎陷入停擺
伊朗近日封鎖石油出口要道霍爾木茲海峽，中東主要產油國減產，國際油價衝上100美元，較戰爭爆發前飆升約六成，其帶來的「漣漪效應」已逐步影響港人的生活。
新冠疫情爆發初期，香港口罩供應一度短缺，口罩廠房如雨後春筍紛紛成立，惟疫情結束後口罩需求大減，口罩廠相繼倒閉。如今仍堅持香港製造口罩的Savewo救世，雖然在疫情後成功求存，不過在中東戰爭的陰霾下，再次面臨生存危機。
口罩核心原材料如熔噴不織布 全由石油提煉副產品製成
原來口罩與石油息息相關，Savewo救世口罩廠廠長黃越洋透露，口罩核心原材料的面料及熔噴不織布，甚至是獨立包裝袋，全由石油提煉的副產品所製成，因此近日國際油價飆升，導致原材料的來貨價同步急升，其中面料更加價100%，整體生產成本高出25%。
油價同推高運輸成本 Savewo口罩廠廠長黃越洋：影響真係好誇張
除了原材料外，黃越洋表示口罩生產的流程，還涉及耗電及送貨，惟電費及貨車燃油都與國際油價相關，相信整個行業將大受打擊。「我哋做口罩好少可中到咁應，影響真係好誇張。」
生產線料可維持兩個月 難加價抵銷成本上漲：再貴唔會再有人買
黃越洋又指，目前不會再購入原材料，幸好在農曆新年前已購入一定數量的存貨，目前只能縮減產能，估計仍可維持兩個月，而救世的生產業務還包括輪椅及檢測劑等，暫時不至於陷入停運的局面。
但黃越洋強調，無法加價抵銷成本上漲，因顧客只接受每個口罩定價1元，只能期望國際油價回落，盡快購入原材料恢復生產線。不過他估計競爭對手如日韓口罩品牌，將會因運輸到港的成本提升而加價。
我哋一定唔會加，呢個價錢市民仲會買，但再貴啲唔會再有人買。
