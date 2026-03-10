油價升｜港產口罩廠稱部份原材價一度升一半　料存貨可維持兩個月

【伊朗／以色列／美國】伊朗戰火導致國際油價飆升，連帶香港製造業也受打擊。Savewo救世口罩廠廠長今日（10日）向《香港01》透露，口罩的面料、熔噴不織布及獨立包裝袋，全由石油提煉副產品製成，近日原材料來貨價急升，當中面料更一度加價50%，其後回落至25%。廠長考慮到戰火或只是短暫事件，強調不會加價抵銷成本，估計存貨可維持兩個月。



圖為2026年3月1日，以色列和美國對伊朗發動空襲後，伊朗首都德黑蘭發生爆炸，現場濃煙滾滾。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ）

圖為2026年2月28日，伊朗反擊以色列，有導彈落入以色列北部海域中爆炸。（Reuters）

霍爾木茲海峽幾乎陷入停擺

伊朗近日封鎖石油出口要道霍爾木茲海峽，中東主要產油國減產，國際油價衝上100美元，較戰爭爆發前飆升約六成，其帶來的「漣漪效應」已逐步影響港人的生活。

口罩核心原材料如熔噴不織布 全由石油提煉副產品製成

當中日常佩戴的口罩便與石油息息相關，Savewo救世口罩廠廠長黃越洋透露，口罩核心原材料的面料及熔噴不織布，甚至是獨立包裝袋，全由石油提煉的副產品所製成，因此近日國際油價飆升，導致原材料的來貨價同步急升，其中面料更一度加價50%，其後回落至25%，整體生產成本高出15%。

除了原材料外，黃越洋表示口罩生產的流程，還涉及耗電及送貨，惟電費及貨車燃油都與國際油價相關，相信整個行業將受到影響。

Savewo救世口罩廠廠長黃越洋。（資料圖片／梁鵬威攝）

近日國際油價飆升，部分口罩原材料的成本價同步急升。（資料圖片／梁鵬威攝）

黃越洋稱，口罩面料加價，供應商更通知將「封盤」暫時不再供應。（資料圖片／梁鵬威攝）

存貨料可維持兩個月 不加價抵銷成本上漲

黃越洋又指，目前只會購入加價10%以內的原材料，幸好在農曆新年前已購入一定數量的存貨，估計仍可維持兩個月的供應，而救世的生產業務還包括輪椅及檢測劑等，考慮到戰火或只是短暫事件，因此不會加價抵銷成本上漲。

雖然黃越洋期望國際油價盡快回落，但他相信有危便有機，估計競爭對手如日韓口罩品牌，將會因運輸到港的成本提升而減少供應，從而增加本地口罩的銷量。

我哋一定唔會加，因為我哋相信呢個係短暫嘅事件，好快會回復正常。 Savewo救世口罩廠廠長黃越洋