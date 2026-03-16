菲爾茲獎得主吳寶珠加入港大　籲勿急推AI教學　憂引災難性後果

今年6月，香港大學將再迎來一位世界級學者——越南籍數學家吳寶珠，他於2010年獲得有「數學界諾貝爾獎」之稱的菲爾茲獎（Fields Medal），會加入理學院數學系。他說來港發展皆因此處是個中西匯粹的地方，有很多機遇，可讓他與國際合作進行研究。



吳教授笑言數學的世界，不需要一部超級電腦，「新想法來自於與別人交換想法」。AI人工智能發展日新月異，不少工種面臨被取替的風險，他卻說看不到AI會取代數學家的可能性，但他特別提到AI融入教育需深思熟慮，擔心匆忙推行（Hasty Implementation）會帶來災難性的後果。



越南籍數學家吳寶珠，將於今年6月加入港大理學院數學系。（梁鵬威攝）

成功突破困擾數學界30年難題 獲「數學界的諾貝爾獎」

吳寶珠因成功證明朗蘭茲綱領中的基本引理而享譽全球，這項突破解決了困擾數學界長達30年的難題，獲美國《時代》周刊評為2009年「十大科學發現」之一。他曾於2010年獲得菲爾茲獎，該獎項被譽為「數學界的諾貝爾獎」（諾貝爾獎不設數學獎）。

感歎美國大學變質：現時學生簽證等事情變得複雜 令人沮喪

曾任芝加哥大學教授的他，將於今年6月正式加入港大理學院數學系，他形容來港教學為專業生涯打開新一章。他說，對年輕人充滿信心，談及對年輕一輩的建議及鼓勵，他淡然說不認為有魔法公式（magic formula）。

芝加哥大學是世界一流的學府，他說在該處得到良好的待遇，但感歎說：「百年來美國的學府不論人們的種族，平等對待他們，給予他們機會去追求知識，但現時學生簽證等事情變得複雜，令人沮喪。」

吳寶珠形容來港教學為專業生涯打開新一章。（梁鵬威攝）

為何選擇香港？ 2019年首來港探望實習的女兒 愛上了香港

吳寶珠教授說，回到亞洲發展皆因想更靠近父母，對其環境亦更熟悉。至於為何選擇香港？他說，香港是個獨特的地方，擁有很多機遇，是個中西匯粹的地方，2019年他首次訪港，探望在港實習的女兒，自此便愛上了香港。

數學世界無需超級電腦 新想法來自人與人之間交流

他表示，亞洲確實有很多數學頂尖的大學，如內地的北京大學，有更大型的數學系，但他認為香港感覺更像一個家，看到香港數學發展的潛力，可讓他與國際合作進行研究，「在數學的世界中，你不需要一部超級電腦，新想法來自於與別人交換想法。」

吳寶珠指，不擔心AI會取代數學家。（梁鵬威攝）

亞洲缺資深數學家群體 不信AI可取代數學家

吳教授表示，亞洲的數學發展之快令他印象深刻、難以置信，5年前最優秀的學生都會到美國攻讀博士學位，他期望日後亞洲學生不必如此，可留在亞洲完成博士課程。他認為，在數學教育上，亞洲與美國相比，缺乏的是一個資深數學家的群體，而這些人需時投入時間來培養學生。

近年世界各地積極推動使用AI，他說不擔心AI會取代數學家，「我看不出這怎麼可能」，但認為AI融入教育需深思熟慮，擔心匆忙推行（Hasty Implementation）會帶來災難性的後果。

吳寶珠期望，政府可給予更多資金讓年輕的學者到世界各地交流學習。（梁鵬威攝）

倡港府發放更多資金讓年輕學者到世界各地交流

被問及政府可如何將香港營造成一個理想的數學學習環境，他期望政府可給予更多資金讓年輕的學者到世界各地交流學習。他指，目前的環境要求學者每年要發表一定數量的論文，極力推動KPI，為的便是在學術界生存，但他認為論文的數量無需要多，強調「你只需一篇好論文」。