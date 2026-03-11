尖沙咀人氣烘焙店GUILT FREE開業兩月突停業　辦舉鐵杯桃戰引熱議

新開業僅兩個月的尖沙咀人氣健康烘焙店「GUILT FREE」突告停業。該店在開店初期推出「舉鐵杯挑戰」在網上爆紅，引起極高話題，顧客只要成功舉起一隻10公斤重的鐵杯並維持40秒，即可免費獲贈不同食品，吸引不少「Gym友」排隊挑戰打卡，經常大排長龍。不過，有附近店舖職員指，該店已沒營業約一星期，其官方社交媒體帳戶亦已刪除。據了解，店方未明確向業主說明是否結業退場。根據地產網資料，該舖位正在放售，單價為5,500萬元，連同毗鄰49F舖位放售價達1.2億元。



新開業僅兩個月的尖沙咀人氣健康烘焙店「GUILT FREE」突告停業。(黃偉民攝)

節目主持潘紹聰在「GUILT FREE」開業初期，亦曾挑戰舉鐵杯。(潘紹聰Threads截圖)

曾辦舉鐵杯挑戰成網紅店 突停業惹「光速結業」疑雲

位於尖沙咀加拿芬道49G地下的「GUILT FREE」，主打售賣高蛋白、低糖及標榜「零負擔」的烘焙食品、雪糕和飲品，於今年一月新開業。該店開業初期，曾辦舉鐵杯挑戰宣傳，顧客只要成功舉起一隻10公斤鐵杯並維持40秒，即可免費獲贈免費食品或飲品，瞬即吸引不少健身「Gym友」來挑戰，店外經常大排長龍，並在網上掀起熱議。

不過，近日有人在社交媒體發文，指發現該店自周日起落閘，至今未有開門營業，惹來開業短短兩個月即「光速結業」疑雲，再次引起多人討論。

從櫥窗玻璃看入店內，內裏物品擺放整齊，擺放烘焙食品的貨架清空。(黃偉民攝)

記者今日中午（11日）到現場視察，發現該店仍然未有營業，但捲閘上未有貼出任何關於停業或結業的通告，從櫥窗玻璃看入店內，內裏物品擺放整齊，擺放烘焙食品的貨架清空。由於該店裝潢以紅色為主，十分搶眼，不時有途人行經會張望。至於「GUILT FREE」的社交媒體帳戶亦已刪除。

位於尖沙咀加拿芬道的人氣健康烘焙店「GUILT FREE」已落下紅色捲閘，未有營業，捲閘上未見張貼任何通告。(黃偉民攝)

據附近店舖職員透露，該店已停業約一星期，本身也是看到網上有人討論，才留意到該店持續多日未有營業。

根據中原地產網上資料，該店49G舖位與毗鄰49F舖位正在放售，兩舖合共1,200平方呎，售價高達1.2億元，呎價10萬元，單一舖位出售則5,500萬元。據了解，該店業主目前正在聯絡租戶、即「GUILT FREE」店方了解情況，但暫未收到有關結業退場的通知。