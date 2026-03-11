雙史改革｜中史卷MC題料佔比升、長題目拆細考　老師料更易作答

教育局早前宣布改革高中中史和西史科，兩科的公開評核亦會相應修訂，《香港01》取得考評局就2030年及往後兩科的考評大綱及樣本試題。當中，中史科卷一MC題佔分比重增，將佔20分，是該卷分數約22%；另增設「結構題」。另外，卷二樣本試卷，未再見一題佔25分、15分的長題目；反而分拆多個分題，有長題目最多只佔10分。



聖士提反堂中學副校長徐曉琦認為，今次考評修訂對考生影響算大，增設固定MC部份，料史實基礎穩健的考生有優勢，難度有稍降，「唔使寫咁多字，應該都攞到一個好嘅成績」。至於佔25分、15分的長題目似乎刪走，他形容變革非常大，對此感到愕然，但相信不影響考核學生的論述能力，又預計屆時考生應試的字數，會較現時減少三分之一、甚至四分之一，而考題料趨向較易作答。



考評局周二去信全港校長交代雙史最新考評詳情。（資料圖片）

增設MC多項選擇題部份 佔比提升佔22%

高中中西史改革後，將於27/28學年起，在中四全面實施，並適用2030及往後的文憑試，考評局周二去信全港校長交代考評詳情，並於下周四舉行簡介會。根據最新中史科考評大綱，卷一和卷二比重調整，由以往分別佔70%和30%，改為75%和25%。

卷一設有三部份，增設MC多項選擇題部份，佔20分，即為該卷分數約22%；第二部份增設「結構題」，佔30分、即約為33%；第三部份，設甲乙兩部份，各設「二選一」題目，佔40分。考核時間未有改變，維持2小時15分。

卷二方面，考核方式無變，學生從所選的1個單元選答2題，共答兩題。舊課程設6個選修單元，新課框之下，將刪至3個單元，所以該卷改為「6變3」單元，每單元各設3題。考試時間則縮短10分鐘，為1小時10分鐘。

中史科最新的試題樣本，卷二未見一條佔25分、15分長題目。（資料圖片）

試題樣本未見25分、15分長題目

參考樣本試題，卷一有4條MC題目考問中國古代科技人物、中國抗戰影響、清廷舉債原因等。至於增設的「結構題」，問及唐玄宗統治失誤與安史之亂爆發關係、內地1980年代期推行的對外開放政策 。

卷二方面，涉及單元包括「國家管治與制度組織」、「經濟資源與社會發展」、「中外交往與文化交流」。以往卷二設有一題佔25分的長題目、或將25分題目分拆為10分和15分的分題。

按新試卷範本，一條大題目改為佔20分，但未見佔20分的長題目，多分析為數條分題，長題目最多佔10分。

有老師認為，中史科考評修改革影響不輕。（資料圖片）

老師稱改革大感愕然 試卷料更易答 不礙考核論述能力

聖士提反堂中學副校長徐曉琦認為，中史科考評修訂改革影響不輕，MC題增設固定考核部份，「同學識就識，唔識就唔識」，料讓考生可騰出更多時間，作答試卷其餘部份。他認為，對史實基礎穩健的考生會更易得分，「都開心呀，唔使寫咁多字，應該都攞到一個好嘅成績」；而能力中游或稍遜的學生亦料同樣受惠，可加強應試信心。

他指，根據試卷範本，未見有15分、25分的長題目，形容是較大改革，對此感到愕然。他相信新題型仍會要求考生引用論據，完整撰文析述觀點，料不影響考核學生論述能力，又預計中史科試卷改革後，考生應試的字數，會較現時減少三分之一、甚至四分之一。

他指，整體而言，新卷考題料變得較易作答，考生「爭高下」的部份，集中在卷一佔30分的結構題，建議考生不應掉以輕心，未來或要「集中火力」應對這部份。他續指，考評局仍就考評大綱收集意見，相信舉行簡介會後，修訂內容會更清晰。