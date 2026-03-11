DSE｜兩史科擬修評核大綱　增MC題　中史卷二選修單元「6變3」

教育局早前宣布，2027/28學年起在中四全面實施「優化高中中國歷史科課程框架」，並適用於2030年及往後的DSE中學文憑考試歷史科及中國歷史科考試。根據考評局資料，兩科在2030年及往後「評核大綱」將會修改，歷史科卷一、二分數比重由「六四比」，改為各佔一半；卷二由設七題論述題，改為分甲部多項選擇題，及乙部論述題。



中史科分數比重現為「七三比」，修改後卷一佔75%，卷二佔25%；卷一第一部分是多項選擇題，佔20分，卷二選修部分則由6單元刪至3單元，佔分亦由50分減至40分。



聖士提反堂中學副校長徐曉琦認為，今次考評局提出的修改對考生影響算大，相信修改對史實基礎穩健的考生有好處，難度有稍為降低，「唔使寫咁多字，應該都攞到一個好嘅成績」。而新增的多項選擇題對一些能力中游或書寫能力稍遜的學生而言可更易得分，是「好消息」。他認為日後學生爭高下的部分集中在卷一第二部分，佔30分的結構題。不過，他指一些題型如「15分題」似乎被刪去，認為是一個非常大的變革。



考評局。（資料圖片）

考評局將於3月19日（周四）舉行2030年及往後文憑試歷史科及大史科評核大綱簡介會。根據考評局文件，歷史科現時卷一設歷史資料題，所有題目均須作答，試題內容乃根據不同形式之歷史資料，包括文獻、統計數據、地圖、漫畫及照片。佔分比重為60%，考試時長兩小時。卷二則設七題論述題，考生可選答任何兩題，佔分比重40%，考試時長1.5小時。

如修改後，試卷一甲、乙部仍為歷史資料題。甲部涵蓋課程必修單元；乙部涵蓋課程選修單元，考生須作答甲部所有試題及從乙部所設的兩題中選答其中一題。試卷二全卷涵蓋課程必修單元，將新增甲部多項選擇題，乙部保留論述題，考生須作答甲部所有多項選擇題及乙部其中兩題論述題。至於佔分比重，卷一及卷二佔分將由「六四比」，改為各佔一半，考試時長調整至同為1小時45分鐘。

至於中史科，試卷一設必答題，涵蓋甲、乙兩部，提供多項資料，考核學生不同能力，預期作答時間為55分鐘，佔40分；其餘甲部及乙部各設3題，考生須分別各選答1題，佔50分。試卷二為歷史專題，設6單元，每單元各設3題，學生從所選的1個單元中選答2題，共答2題完卷，考試時長為1小時20分鐘，佔50分。兩卷佔分比重為「七三比」。

考評局擬將中史科評核大綱修改為試卷一必修部分再細分為三部分，第一、第二部分必答，涵蓋甲、乙兩部，佔50分。其中第一部分是新增的多項選擇題，佔20分；第二部分是結構題，佔30分，考生須回答全部試題。第三部分為選答，甲部及乙部各設2題，考生須分別各選答1題，佔40分。

至於試卷二選修部分，則會由6單元刪至3單元，每單元各設3題，考生從所選的1個單元中選答2題，共答2題完卷，佔40分，較現時減少10分。卷一佔分比重則由70%增至75%，卷二則相對減至25%。兩卷考試時間分別會改為2小時15分及1小時10分，其中卷一沒增減時間，只卷二減少了10分鐘。

徐曉琦認為有關修改建議提供了一個不同形式去考核學生，亦為教師設計課程時留了空間及彈性，未是或會多用AI人工智能等科技，亦可在課堂上增加互動。他指今次修改影響不輕，新增的MC題部分「同學識就識，唔識就唔識」，對一些能力中游或稍遜的學生而言可更易得分，亦可加強信心。

聖士提反堂中學副校長徐曉琦徐曉琦（中）。（資料圖片）

他亦認為，未來學校應會集中設計校本課程史實基礎穩健的考生來說「都開心呀，唔使寫咁多字，應該都攞到一個好嘅成績」；能力中游或稍遜的學生亦可更易得分。而完成MC題後，學生可有更多時間作答餘下部分。不過，他指看不見考評局文件中的範卷中沒有「15分題」，及「25分題」，認為是一個較大改革，令人愕然，因這些題型會要求考生寫一篇完整文章。不過他認為不影響學生論述能力，因仍需提供論據等，如不稍未能完整答題亦會被扣分；預計2030年及以後考生寫字數會較現時減少三分之一甚至四分之一。

他指看得出修改後的考題會變得較易作答，不過相信日後學生爭高下的部分集中在卷一第二部分，佔30分的結構題，未來或會「集中火力」處理該部分，考生應不應掉以輕心。徐曉琦指出，現時考評局仍在收集意見階段，相信簡介會後會更清晰，他強調惟一不變的是考生持續努力，「平時用煲湯嘅角度去做呢個學科，出到嚟浸得耐，成績當然會好啲」。