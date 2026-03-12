雙史改革｜歷史科卷二擬首設MC題　老師指難度似降　視乎考問範圍

教育局早前宣布改革高中中史和西史科，兩科的公開評核亦會相應修訂，《香港01》取得考評局就2030年及往後兩科的考評大綱及樣本試題。其中歷史科卷一和卷二佔比調整，各佔50%；卷二更首設多項選擇題部份；該卷考生目前須作答兩條論述題，各佔25分，修訂後料僅考一題。



有歷史科老師分析，卷二引入MC題目，看似降低試題難度，但仍要視乎考問範圍、佔分比重等。他指，兩卷依然保留資料題及論述題，整體與舊評核的差別其實不大，要視乎新試卷提問用字能否維持適當難度。



高中中西史改革後，將於27/28學年起，在中四全面實施。(資料圖片)

兩卷考試比重改 將首設MC題

高中中西史改革後，將於27/28學年起，在中四全面實施，並適用2030及往後的文憑試，考評局周二去信全港校長交代考評詳情，並於下周四舉行簡介會。根據最新歷史科考評大綱，兩卷佔分比重會調整，由以往「六比四」，改為各佔一半。

目前卷一設歷史資料題，所有題目屬必答題；修訂後將分拆為甲、乙兩部份，甲部所有題目均須作答，乙部則為「二選一」。應考時間會縮短15分鐘，由兩小時，改為1小時45分鐘。

至於卷二，目前設「七選二」論述題，屬各佔25分的長題目；修訂後將首設MC多項選擇題，並繼續設有論述題。文件提到，考生屆時須作答兩項論述題。考試時間延長多15分鐘，至1小時45分鐘。

參考樣本試題，卷一有兩條資料回應題，涉及美蘇關係對冷戰影響、20世紀初國際和平合作的發展等。卷二有4條MC題，問及五四運動、香港融入國家發展大局最為有關的事件等。

歷史科老師張往分析，卷二引入MC題目，看似降低試題難度，但仍要視乎考問範圍等。(資料圖片)

老師關注提問用字是否維持適當難度、MC題分數比重

歷史科老師張往分析，卷二引入MC題目，看似降低試題難度，但兩卷依然保留資料題及論述題，參考樣本試題，未見細緻的變動，整體與舊評核的差別其實不大，仍要視乎新試卷提問用字能否維持適當難度。

他指，關注MC題的考法，如考核範圍涵蓋所有課題，則會加重考生備試負擔，建議明確交代MC題、資料題及論述題在評核中的「分工」，例如說明哪類課題由MC考核、哪些課題不會在同一屆出現在資料題或論述題，以免重複考核。

另外，他建議，MC題的分數比重不宜過低，否則會變成無足輕重的「雞肋」，學生很可能不重視這部份，不會額外花時間準備，因考生備試時間大多應付資料題與論述題。另外，他認為，考評局公布的評核大綱並不完整，文件尚提及大量會影響前線教學的細節，冀能盡早交代。