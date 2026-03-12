國泰燃油附加費下周三起加一倍 短期機$290、長途機$1164
撰文：歐陽德浩
出版：更新：
【燃油附加費／CX／國泰航空／伊朗／以色列／美國】美國和以色列襲擊伊朗，導致國際油價飆升。國泰航空今日（12日）公布調整燃油附加費，整體上調客運燃油附加費1.04倍，將於下周三（3月18日）生效。其中短途航班由142元加至290元、中程航班由264元加至541元；長途航班由569元加至1,164元。
國際油價飆升，近日多間航空公司宣布提早調整客運燃油附加費。國泰航空今日（12日）下午3時宣布，新費用將於3月18日生效，升幅達104.6%，直至被新發布的附加費取代為止。
短途航班方面，即香港至日本、韓國、台灣及東南亞，由142元上調至290元。
中程航班方面，即往返香港及南亞次大陸，由264元上調至541元。
長途航班方面，即往來香港及西南太平油地區、北美、歐洲、中東和非洲，由569元上調至1,164元。
至於往來香港及中國內地，即維持不變，繼續收165元。
油價升｜國泰航空行政總裁林紹波：很快公布航班燃油附加費調整油價｜機票燃油附加費增 禤國全料旅客不會取消行程：但多了負擔油價上升｜綠色小巴商：營運成本攀升 冀准設燃油附加費助渡難關油價．燃油附加費｜香港航空3.12起調高 飛日本加3成 新價一覽