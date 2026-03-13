宏福苑安置｜業主收款或收樓30日內須遷出過渡屋 批安排不合理
撰文：林遠航 任葆穎
大埔宏福苑五級大火發生至今將近四個月，政府正處理居民安置事宜，由房屋局統籌跨部門約100人的「解說專隊」，近日陸續聯絡宏福苑業主。
有業主透露，解說專隊稱若居民選擇出售業權或「樓換樓」等，在收款或新屋鑰匙後30天內就要遷出過渡性房屋。他質疑做法有問題，倘居民答應以現金收款，惟部份居屋如頌雅路西項目3年後才落成，意味政府尚未交樓便取消租金補助，業主正式入伙前須自行租住單位，他批評做法不合理。
房屋局「解說專隊」近日陸續聯絡宏福苑業主
政府早前公布宏福苑居民安置方案，提出向1至7座（撇除無被波及第8座宏志閣）受災樓宇的單位業主收購業權。以實用面積計算，未補價單位收購價每平方呎8,000元，已補價單位收購價每平方呎10,500元。業主收取收購金額後，可利用這筆現金，自行作長遠居住安排，或參加「特設銷售計劃」、「樓換樓」等，購置全新資助出售單位。
房屋局又成立跨部門「解說專隊」，解答居民疑問，近日已陸續聯絡宏福苑業主。
業主：解說專隊稱收錢或新屋鑰匙30日後 政府不再提供租金補助
有業主引述「解說專隊」職員表示，若業主選擇以現金收款，在收錢當日起計，30天內須遷出過渡性房屋，並須「自行處理」住宿安排，政府不再提供租金補助。
若選擇「特設銷售計劃」或「樓換樓」，在收到新屋鑰匙後30天內就要遷出。
該業主引述「解說專隊」職員解釋，居民收現金後代表已解決（settle）長遠居住安排，若居民收現金後仍然領取租金補助，最終不選擇任何居屋項目，政府「無辦法確保到任何嘢」；相比之下，「樓換樓」劵則無法撻訂。職員又曾向他指，現時公帑投入多於善款，且未知能否獲得保險賠償。職員強調會收集居民意見並轉達政府。
