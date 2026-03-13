宏福苑安置｜業主收款或收樓30日內須遷出過渡屋　批安排不合理

大埔宏福苑五級大火發生至今將近四個月，政府正處理居民安置事宜，由房屋局統籌跨部門約100人的「解說專隊」，近日陸續聯絡宏福苑業主。



有業主透露，解說專隊稱若居民選擇出售業權或「樓換樓」等，在收款或新屋鑰匙後30天內就要遷出過渡性房屋。他質疑做法有問題，倘居民答應以現金收款，惟部份居屋如頌雅路西項目3年後才落成，意味政府尚未交樓便取消租金補助，業主正式入伙前須自行租住單位，他批評做法不合理。



解說專隊在洪水橋樂翹樓設服務站。（宏福苑居民提供圖片）

解說專隊在洪水橋樂翹樓設服務站。（宏福苑居民提供圖片）

專隊於3月9日至3月21日期間，在啟德啟福居及洪水橋樂翹樓設服務站，講解長遠居住方案及安排細節。（宏福苑居民提供圖片）

房屋局「解說專隊」近日陸續聯絡宏福苑業主

政府早前公布宏福苑居民安置方案，提出向1至7座（撇除無被波及第8座宏志閣）受災樓宇的單位業主收購業權。以實用面積計算，未補價單位收購價每平方呎8,000元，已補價單位收購價每平方呎10,500元。業主收取收購金額後，可利用這筆現金，自行作長遠居住安排，或參加「特設銷售計劃」、「樓換樓」等，購置全新資助出售單位。

房屋局又成立跨部門「解說專隊」，解答居民疑問，近日已陸續聯絡宏福苑業主。

+ 8

業主：解說專隊稱收錢或新屋鑰匙30日後 政府不再提供租金補助

有業主引述「解說專隊」職員表示，若業主選擇以現金收款，在收錢當日起計，30天內須遷出過渡性房屋，並須「自行處理」住宿安排，政府不再提供租金補助。

若選擇「特設銷售計劃」或「樓換樓」，在收到新屋鑰匙後30天內就要遷出。

解說專隊在洪水橋樂翹樓設服務站。（宏福苑居民提供圖片）

專隊人員正與居民溝通。（宏福苑居民提供圖片）

該業主引述「解說專隊」職員解釋，居民收現金後代表已解決（settle）長遠居住安排，若居民收現金後仍然領取租金補助，最終不選擇任何居屋項目，政府「無辦法確保到任何嘢」；相比之下，「樓換樓」劵則無法撻訂。職員又曾向他指，現時公帑投入多於善款，且未知能否獲得保險賠償。職員強調會收集居民意見並轉達政府。

房屋局公布宏福苑特設銷售計劃當中，連同房委會大埔原區頌雅路西的項目，大單位合共有約2,000個，而非只有500個。（何永賢facebook）

房屋局公布宏福苑特設銷售計劃當中，約2,000個大單位分布在房委會七個項目，大埔原區頌雅路西項目佔1,500個。（何永賢facebook）

房屋局公布宏福苑特設銷售計劃，房委及房協共提3,900個不同大小單位供業主選擇，比需求多一倍。（何永賢facebook）

如希望原區安置，頌雅路西選址居屋最快2029年上樓，項目已完成土地平整工程，可提供約900個單位。（鄭子峰攝）