自稱公院醫生小紅書泄患者病歷　院方正檢視：如違規會按程序處理

有自稱是香港公立醫院醫生的人士，日前在小紅書發布一則題為「奇葩收症」的帖文，並上載一幅懷疑截取自醫管局電子病歷記錄系統的圖片，內裏載有一位長者病人的病歷和出院安排等，資料中雖無列明病者姓名，但仍有外泄病人私隱之嫌。根據翻查發帖者的發文紀錄，疑為伊利沙伯醫院的醫生。



就有關事件，九龍中醫院聯網發言人回覆《香港01》表示，絕不容許員工，以任何形式洩露病人私隱的行為。聯網會檢視事件，如發現有員工違反規定，會根據既定人事程序處理，有需要時轉交相關監管機構跟進。



立法會議員林哲玄強調，病歷資料屬於病人，即使未透露姓名及聯絡電話等，但醫管局規定醫護不可泄露任何病歷資料，認為相關人士的舉動已違反醫管局規定，亦有違醫生行為操守。



自稱香港醫生周四（12日）在小紅書發布一則題為「奇葩收症」的帖文，並上載疑為公院電子病歷記錄系統的截圖，內容載有病者的症狀病歷。(編按：由於個人私隱問題，已將病歷資料打格)。（小紅書截圖）

有自稱是香港公立醫院醫生的人士，周四（12日）在小紅書發布一則題為「奇葩收症」的帖文，並上載一幅懷疑截取自醫管局電子病歷記錄系統的圖片，內裏載有一位長者病人的病歷和出院安排等，資料中雖無列明病者姓名和聯絡電話，無法識別個人身份，但仍有外泄病人私隱之嫌。

有關帖文傳出後，引來不少網民留言，質疑其公開病人私隱，至周五（13日）晚上11時許，該帖文已遭刪除。翻查發帖者的發文紀錄，發帖者在個人簡介自稱「香港醫生」，去年7月曾發布一張身穿「QEH」（伊利沙伯醫院）醫生袍的半身自拍照，並以簡體字發文稱「QE真不是人呆的地方，早七晚六不間斷，恨不得把午飯戒了」。

發帖者在個人簡介自稱「香港醫生」，去年7月曾發布一張身穿「QEH」（伊利沙伯醫院）醫生袍的半身自拍照。（小紅書截圖）

醫療衞生界立法會議員林哲玄指，醫管局規定不可洩露任何病歷資料，雖發帖者未透露病人姓名及聯絡電話等資訊，但已違規。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

九龍中聯網稱會檢視：如違規會按程序處理並轉交監管機構

就有關事件，九龍中醫院聯網發言人回覆《香港01》表示，絕不容許員工，以任何形式洩露病人私隱的行為。聯網會檢視事件，如果發現有員工違反規定，會根據既定人事程序處理，有需要時轉交相關監管機構跟進。發言人又指，聯網非常重視保障病人私隱，所有員工必須嚴格遵守相關規定，以保障病人私隱不受侵犯。

至於事件有否違反《個人資料(私隱)條例》，《香港01》正向私隱專員公署查詢。

林哲玄指發布病歷已違規：解決方法不應是將病歷放上社交媒體

醫療衞生界立法會議員林哲玄看過相關帖文後，指該文件為醫管局電子病歷，而醫管局規定不可泄露任何病歷資料，雖發帖者未透露病人姓名及聯絡電話等資訊，但已屬違規。他又指出，設立病歷目的是為了照顧病人，「不是為了向其他人說我好辛苦」。

有關病歷涉及一位長者的出院安排問題。林哲玄表示，若有醫護從病歷中看到社會面向的問題，可從不同渠道表達意見，「解決方法不應是將病歷放上社交媒體」。