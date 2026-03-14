有意見倡允強積金投資北都債券　積金局稱歡迎　須保證回報

政府積極推動北都發展，透過不同方式融資，以加快建設。積金局行政總監鄭恩賜今日（14日）在一個電台節目指，如果政府發行北都債券，讓強積金計劃成員用作投資，兼且保證回報，當局表示歡迎。



至於至於中東局勢令股市波動，他表示，強積金屬長線投資，計劃成員毋須擔心。



中東局勢令股市波動，鄭恩賜表示，強積金屬長線投資，計劃成員毋須擔心。（資料圖片）

有建議倡強積金投資北都債券

有顧問公司早前建議，政府可考慮適度放寬強積金投資限制，容許運用一定比例資產，例如10%，投資於北部都會區發展的長期債券。被問到有關看法，鄭恩賜在港台節目《星期六問責》表示，任何能夠為計劃成員帶來利益的方法都會考慮。

他指，目前政府發行的綠色債券或基建債券，都有部份配額提供予強積金的受託人投資，如果有政府發行北都債券，讓強積金計劃成員用作投資，而且有保證回報，局方絕對歡迎。

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強積金擬引入罰款分制 追討僱主欠款 將展開諮詢

《財政預算案》提出改善強積金（MPF）欠款追討程序，擬引入「兩級制附加費」機制，以針對違規僱主長期拖欠供款問題。

鄭恩賜表示，過去一年有1,700萬元的強積金僱主供款未能追回。他說，積金局2024至25年度發出大約40萬張通知書予拖欠供款的僱主，僅兩成半人在繳款限期內繳清款項。他指，局方稍後將會諮詢，包括考慮罰款分級制，越遲還清款項，要交更多附加費，務求令僱主盡快供款，諮詢完結後，會向政府提交建議。

中東局勢緊張，影響股市表現。鄭恩賜表示，股市短期波動必然會有，但強積金屬於長線投資，計劃成員毋須擔心。他說，較年輕的僱員可以進取些，將強積金供款分散投資在不同資產類別及不同地域的產品；如果沒有時間，則可考慮「懶人基金」。