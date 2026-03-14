港鐵荃灣綫新信號系統明起啟用　料有磨合期　籲市民留意車務狀況

港鐵荃灣綫的新信號系統將於明日（15日）頭班車起投入服務，職員會於今晚收車後切換系統。港鐵預期系統更新後會有磨合期，包括列車到站時車門及幕門未能對齊、個別路段自動調整速度等，但不影響行車安全。



新列車早前在荃灣綫進行實地測試。（港鐵提供）

新列車早前在荃灣綫進行實地測試。（港鐵提供）

港鐵早前表示，正有序推展四條市區綫的信號系統更換工程。其中，荃灣綫的新信號系統已完成所有測試及通過審批，將於3月15日起啟用。（資料圖片 /夏家朗攝）

港鐵表示，荃灣綫新信號系統已經過多重嚴謹的測試、安全驗證和檢測，將於明日（15日）投入服務，取代自1996年沿用至今的舊系統。工作人員會於今晚收車後切換信號系統，荃灣綫於明早自頭班車起會使用新信號系統行車，並維持星期日的正常列車班次。

港鐵表示，已就切換信號系統制訂嚴謹的程序，確保切換過程暢順，亦已制定全面的應變措施，呼籲乘客明天出門時，留意港鐵車務情況的最新公布。

另外，港鐵預計新信號系統投入服務後有磨合期，可能出現列車停站時車門與月台幕門的位置或未能完全對齊，或於個別路段自動調整速度，但不影響行車安全的個別情況。港鐵會持續密切監察新信號系統的運作，及作出所需的微調讓列車運作更為順暢，亦已制訂全面的應變方案，包括增派車務及工程人員在沿綫候命，以盡快處理及減低對服務的影響。

荃灣綫的新信號系統已完成所有測試及通過審批，將於明日啟用。（港鐵圖片）

港鐵早前指，信號系統是指揮鐵路運作的中樞，涵蓋中央電腦系統等，新系統採用「以通訊為本列車控制」（CBTC）技術，能配合新列車作實時智能數據採集，以監測列車及訊號系統的運作情況。屯馬綫及東鐵綫亦正使用此系統。

新列車早前在荃灣綫進行實地測試，工程人員在場檢查。（資料圖片 / 港鐵提供）

另外，港鐵亦推展另外三條線的信號系統更換工程，預計明年完成港島綫的更新工程、後年完成觀塘線更新，之後是將軍澳線，2029年將完成所有更新工程。