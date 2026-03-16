英基幼稚園貪污案　定罪家長稱被誘使行賄　涉案主任才是始作佣者

英基國際幼稚園（烏溪沙）前行政主任林珍妮，涉向十多名家長收賄款助安排學位，涉款達110萬元。林早前認罪，14人罪成，部份家長被告今（16日）在西九龍法院（暫代區院）求情。有辯方律師指，林珍妮才是始作俑者，家長並無提出付款，林卻極為貪心，利用父母對子女入學殷切的弱點，誘使多名家長犯法，並延誤案件至審訊長達80多日，望法庭酌情減刑。案件押後至3月31日判刑。



14定罪被告13人是家長

14名被告：蔡慧妍、李俊朗、林泯希、張珈銘、徐惠謙、江靜雯、黃詠雯、劉映均、馬賢文、李洁冰、黃美雪、麥偉琪、朱霜叶及蕭裕邦，首13人為家長，蕭裕邦是其中一名家長的生意伙伴，他們年齡介乎33至45歲。各被告面對至少1項串謀代理人接受利益罪，江另被控煽惑代理人索取利益罪。案發於2018年9月至2021年8月之間，賄款介乎2萬元至20萬元。

英基前行政主任林珍妮(右)早前已認罪，並出庭指證眾家長，有定罪加長指她才是始作佣者。(盧翊銘攝)

有家長求情時稱，涉案的學校本身學制亦有不公之處。

林珍妮認罪並指證眾家長

同案女被告林珍妮(56歲)，案發時是英基國際幼稚園(烏溪沙)(英基烏溪沙幼稚園)時任行政主任，她於2024年10月承認9罪，包括5項串謀使代理人接受利益罪，及3項代理人接受利益罪，她並出庭作供指證多名家長。

有女家長被告懷孕望能出於人道考量減刑

代表女家長被告蔡慧妍的大律師指，蔡現時懷孕，家中有一名未夠1歲幼兒和7歲的兒子要照顧，希望法庭出於人道考量減刑。她還押後暫停了保險工作，定罪或對其牌照有影響。

伴侶決定行事而付款

蔡的伴侶李俊朗求情指，他原本不想行賄，但遵從了伴侶的決定行事，賄款金額雖然達10萬元，不過是林訂下的。

有被告指離婚後前夫未付足贍養費

麥偉琪求情指，麥在2021年離婚，其前夫經常付不足贍養費，麥要外出工作，麥育有兩兒子，幼子有遺傳病和過度活躍症，在學校很難交朋友，很需要麥的支持。

所涉學校入學制度本存在不公

律師續指，本案對社會影響的深遠程度較低，涉案幼稚園並非一般人就讀的學校，而是迎合一小撮某階層的人，因此沒有令大部分人受影響。學校收生時，會優先取錄有買學債或有兄弟姊妹就讀的申請人，入學制度本來就不完全公平。

指林珍妮才是始作俑者

朱霜叶求情指，林珍妮是本案的始作俑者，也是令案件延誤的原因。她極度貪心，她利用父母殷切子女入學的弱點，引誘他們犯罪，令到多名家長犯法，連案例也未見如此多被告一同受審的情況，絕大部分父母都沒有主動提出付錢。如果可以獨立處理案件，則毋須用上逾80天審訊。辯方續指，朱的丈夫和奶奶均有頗嚴重的精神病，朱須照顧他們，望法庭量刑時考慮。

案件編號：DCCC 703/2022，DCCC 603/2023（合併）