何伯何太涉互毆案　何伯擬認罪　何太不認罪明年2月審

因為接受電視台訪問而成為城中熱話的何伯何煊與何太葉秀定，涉去年在屯門住所的升降機大堂打鬥，同被控蓄意傷人罪，案件今（17日）於區域法院再訊。何伯庭上表示擬認罪，法官陳廣池把其案件押後至5月6日，以處理其認罪；至於「何太」葉秀定指擬不認罪，法官把其案件押後至2027年2月11日審訊，並預留7天作審訊之用。此外，葉申請更改不准離港的保釋條件，法官聽取陳詞後拒絕其申請。



被告何煊（77歲，退休人士）及葉秀定（44歲，家庭主婦），現各被控一項有意圖而傷人罪，指他們於2025年5月30日，在香港新界屯門欣寶路10號菁田邨菁信樓25樓大堂，意圖使對方身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害對方。

何太葉秀定擬不認罪，明年2月審訊。(資料圖片/陳蓉攝)

何伯何煊擬認罪，法庭5月處理其程序。(資料圖片/陳曉欣攝)

案件編號：DCCC 1513/2025