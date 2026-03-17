8000萬六合彩頭獎｜幸運二金多寶今晚攪珠　投注額已超過1.5億

馬會今晚（17日）再舉行六合彩「幸運二金多寶攪珠」，特設6,000萬元金多寶，估計10元一注獨中，幸運兒可得8,000萬元巨獎。投注晚上9時115分截止，在近9時投注額累計有1.57億元（157,472,223元）。



▼2026年3月17日 六合彩「幸運二金多寶攪珠」攪珠▼



馬會3月17日晚舉行歷來第四次六合彩「幸運二金多寶攪珠」，幸運兒10元一注獨中可得到8,000萬元橫財，吸引不少市民到投注站買彩票。（梁鵬威攝）

馬會3月17日晚舉行歷來第四次六合彩「幸運二金多寶攪珠」，幸運兒10元一注獨中可得到8,000萬元橫財，吸引不少市民到投注站買彩票。（梁鵬威攝）

馬會3月17日晚舉行歷來第四次六合彩「幸運二金多寶攪珠」，幸運兒10元一注獨中可得到8,000萬元橫財，吸引不少市民到投注站買彩票。（梁鵬威攝）

▼去年3次六合彩幸運二金多寶攪珠及派彩結果▼



2025年11月25日六合彩幸運二金多寶攪珠及派彩結果。(馬會網頁截圖)

2025年11月4日六合彩幸運二金多寶攪珠及派彩結果。(馬會網頁截圖)

2025年6月17日六合彩幸運二金多寶攪珠及派彩結果。(馬會網頁截圖)

三次幸運二金多寶攪珠均出現相連號碼

馬會去年推出幸運二金多寶，至今已舉行了3次，頭兩次都有幸運兒中頭獎，最近一次、去年11月25日的攪珠，頭獎則無人中。

在該三次攪珠中，19號、26號及44號，均攪出過2次；另外，三次攪珠中，都有出現相連號碼，由最近開始，依次有1及2號、19及20號、44及45號。

六合彩2002年7月4日至2026年3月12日的攪珠結果統計。（馬會網頁截圖）

累計攪出最多次數五個號碼：30、49、24、22、13

截至3月12日晚攪珠，49個號碼中，共有四個號碼累計攪出超過500次，「一哥」仍然是30號，共出現515次；排第二是511次的49號；排第三位是509次的24號；排第四位是剛「晉級」至500次的22號，第五位為13號，累計攪出497次。

五大冷門號碼：19、41、23、25／43、5

最冷門號碼以19號攪出434次居尾，其次是41號，只攪出438次；第三為開出444次的23號；25號及43號以攪出446次並列尾四，5號以449次排尾五。

六合彩十大幸運投注處排名。(馬會網頁截圖)

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