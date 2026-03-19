父因5歲兒未拎起廁板用衣加打子臀　遭老師揭發　認虐兒判感化

汽車維修工疑怪5歲兒子「去廁所唔拎起廁所板」，用衣架打傷兒子臀腿，被幼稚園老師及社工揭發。他早前承認故意襲擊導致兒童受傷罪，署理主任裁判官鍾明新今（19日）於觀塘裁判法院判刑，接納被告有悔意，判處12個月感化令。



被告L.C.H.（31歲，汽車維修工）承認於2025年5月某日在將軍澳某住所內故意襲擊5歲男童X。

被告杜立衡在觀塘法院應訊．(資料圖片)

求情稱兒子有言語障礙表達力差

辯方求情指，感化報告建議被告接受感化，被告的兒子有言語障礙，表達能力較差，目前正接受治療。被告則正參與一個改善學習親子相處活動，望法庭判他感化令。

官接納被告一時憤怒犯案

署理主任裁判官鍾明新指，被告坦白認罪，沒案底，接納他有悔意，一時憤怒犯案，事後到警署自首。加上考慮到被告正接受輔導，判他接受12個月感化令。

老師發現X有瘀傷

案情指，在去年6月3日，男童X在幼稚園上課時遭老師及社工發現身上有傷，在臀部及腿部出現抓痕及瘀傷。同日，社工向被告查問時，被告承認因廁所問題而用衣架打了X的臀部及腿部，社工勸諭被告後沒有即時報案。

同月再見X手臂有咬痕

惟社工於同月尾再度發現X的手臂有咬痕，終報案求助。經警方調查後，沒有證據顯示第二次的傷勢與被告有關，被告被捕後在警誡下指，在5月某日見X使用廁所的方式不當，出於憤怒下用衣架打了X。

案件編號：KTCC37/2026