港澳米芝蓮2026結果．最新｜一星餐廳逐一公布　御花園新上榜

【港澳米芝蓮指南2026／米芝蓮榜單】全球知名美食指南「米芝蓮」今日（19日）公布《香港澳門米芝蓮指南2026》第18屆上榜餐廳，頒獎典禮將於今午5時在澳門舉行。



米芝蓮一星餐廳名單逐一公布。(林子慰攝)

【18:10】Sushi Takeshi成新一星餐廳。

【18:08】第五批米芝蓮一星餐廳名單公布。

Tuber Umberto Bombana

Pearl Dragon 玥龍軒

Zuicho 瑞兆

Kappo Rin 割烹凜

Mizumi 泓

Fook Lam Moon（Wan Chai）福臨門（灣仔）

The Legacy House 彤福軒

Seventh Son（Wan Chai） 家全七福（灣仔）

Man Wah 文華廳



【18:06】第四批米芝蓮一星餐廳名單公布。

Mora 摩

Susui Wadatsumi

Louise

Yardbird

Belon

Pang’s Kitchen 彭慶記

8½ Otto e Mezzo BOMBANA

Gaddi’s 吉他士

Lai Heen 麗軒

Ho Hung Kee（Causeway Bay）何洪記（銅鑼灣）



【18:03】Don Alfonso 1890 當奧豐素1890 成新一星餐廳。

Palace Garden 御花園成新一星餐廳。（林子慰攝）

【18:00】第三批米芝蓮一星餐廳名單公布。

Zi Yat Heen紫逸軒

Zhejiang Heen 浙江軒

Tosca dl Angelo

Imperial Treasure Fine Chinese

Cuisine （Tsim Sha Tsui）御寶軒（尖沙咀）

一樂燒鵝（中環）

Racines

Aji 雅吉

Ami

Ye Shanghai（Tsim Sha Tsui）

夜上海（尖沙咀）



【17:58】第二批米芝蓮一星餐廳名單公布。

Épure

Summer Palace 夏宮

Beefbar

Man Ho (Admiralty) 萬豪金殿

The Chairman 大班樓

Kam’s Roast Goose甘牌燒鵝

New Punjab Club

港澳米芝蓮新一星餐廳

Palace Garden 御花園

Xin Rong Ji 新榮記

Shang Palace 香宮

Fu Ho 富豪



【17:53】Palace Garden 御花園成新一星餐廳

Palace Garden 御花園成新一星餐廳，總廚莊嘉輝接受獎項。（林子慰攝）

Palace Garden 御花園成新一星餐廳。（林子慰攝）

【17:48】米芝蓮一星餐廳名單逐一公布。

港澳米芝蓮一星餐廳

Feuille

Nagamoto 松本

Ryota Kappou Moden

Ando

Vea

Liu Yuan Pavilion 留園雅敘

Cheat

Petrus 珀翠

Godenya



米芝蓮一星餐廳名單。(林子慰攝)

「米芝蓮」３月19日公布《香港澳門米芝蓮指南2026》第18屆上榜餐廳，頒獎典禮將於今午5時在澳門舉行。

【17:40】年輕主廚大獎由香港的韓國廚師Kim GwanJu得到。

年輕主廚大獎由香港的韓國廚師Kim GwanJu得到。

(林子慰攝)

(林子慰攝)

【17:36】大會首先公布港澳米芝蓮綠星餐廳

大會率先公布公布米芝蓮綠星餐廳，總共有五間上榜。(林子慰攝)

大會率先公布公布米芝蓮綠星餐廳，總共有五間上榜。(林子慰攝)

「米芝蓮」３月19日公布《香港澳門米芝蓮指南2026》第18屆上榜餐廳，頒獎典禮將於今午5時在澳門舉行。（林子慰攝）

▼港澳米芝蓮指南2025頒獎典禮▼



+ 5

去年3月公布的《香港澳門米芝蓮指南2025》名單中，港澳兩地合共有95間餐廳「摘星」，當中香港佔76間，包括58間一星、11間二星及7間三星。

▼港澳米芝蓮指南2025全名單▼

