港澳米芝蓮2026結果．最新｜一星餐廳逐一公布 御花園新上榜
【港澳米芝蓮指南2026／米芝蓮榜單】全球知名美食指南「米芝蓮」今日（19日）公布《香港澳門米芝蓮指南2026》第18屆上榜餐廳，頒獎典禮將於今午5時在澳門舉行。
【18:10】Sushi Takeshi成新一星餐廳。
【18:08】第五批米芝蓮一星餐廳名單公布。
Tuber Umberto Bombana
Pearl Dragon 玥龍軒
Zuicho 瑞兆
Kappo Rin 割烹凜
Mizumi 泓
Fook Lam Moon（Wan Chai）福臨門（灣仔）
The Legacy House 彤福軒
Seventh Son（Wan Chai） 家全七福（灣仔）
Man Wah 文華廳
【18:06】第四批米芝蓮一星餐廳名單公布。
Mora 摩
Susui Wadatsumi
Louise
Yardbird
Belon
Pang’s Kitchen 彭慶記
8½ Otto e Mezzo BOMBANA
Gaddi’s 吉他士
Lai Heen 麗軒
Ho Hung Kee（Causeway Bay）何洪記（銅鑼灣）
【18:03】Don Alfonso 1890 當奧豐素1890 成新一星餐廳。
【18:00】第三批米芝蓮一星餐廳名單公布。
Zi Yat Heen紫逸軒
Zhejiang Heen 浙江軒
Tosca dl Angelo
Imperial Treasure Fine Chinese
Cuisine （Tsim Sha Tsui）御寶軒（尖沙咀）
一樂燒鵝（中環）
Racines
Aji 雅吉
Ami
Ye Shanghai（Tsim Sha Tsui）
夜上海（尖沙咀）
【17:58】第二批米芝蓮一星餐廳名單公布。
Épure
Summer Palace 夏宮
Beefbar
Man Ho (Admiralty) 萬豪金殿
The Chairman 大班樓
Kam’s Roast Goose甘牌燒鵝
New Punjab Club
港澳米芝蓮新一星餐廳
Palace Garden 御花園
Xin Rong Ji 新榮記
Shang Palace 香宮
Fu Ho 富豪
【17:53】Palace Garden 御花園成新一星餐廳
【17:48】米芝蓮一星餐廳名單逐一公布。
港澳米芝蓮一星餐廳
Feuille
Nagamoto 松本
Ryota Kappou Moden
Ando
Vea
Liu Yuan Pavilion 留園雅敘
Cheat
Petrus 珀翠
Godenya
【17:40】年輕主廚大獎由香港的韓國廚師Kim GwanJu得到。
【17:36】大會首先公布港澳米芝蓮綠星餐廳
▼港澳米芝蓮指南2025頒獎典禮▼
去年3月公布的《香港澳門米芝蓮指南2025》名單中，港澳兩地合共有95間餐廳「摘星」，當中香港佔76間，包括58間一星、11間二星及7間三星。
▼港澳米芝蓮指南2025全名單▼