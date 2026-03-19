雙史改革｜考評局簡介會：中史卷擬設20條MC題　長題目轉型助減壓

高中中史及西史課程將改革，考評局早前公布兩科文憑試評核大綱，並就此諮詢學界意見。當中，中史科卷一擬增設固定選擇題部份，卷二長題目「拆細」作答，不再見一題佔25分、15分的題目。考評局今日下午舉行簡介會交代，會上提到MC部份擬設20題，每題佔一分，佔20分，預1題1分鐘作答。至於長題目「轉型」，考評局形容新題型可「顯著減少考生的純文字書寫量」，有助於降低他們的應試壓力，但強調試題仍要求考生有高階思維能力，「具備足夠甄別性及挑戰性」。



教育局早前宣布改革高中中史和西史科，將於27/28學年起，在中四全面實施，並適用2030及往後的文憑試，考評局日前去信全港校長交代考評詳情。（資料圖片）

中史卷一料設20題MC 預每題佔1分 1分鐘答1題

考評局早前公布中史及西史2030年及往後的評核大綱，其中，中史卷一改設三部份，包括增設固定考核的MC多項選擇題部份，另增設「結構題」，第三部份則設甲乙兩部份，各設「二選一」題目。

考評局今日下午舉行簡介會交代兩科文憑試新卷設計和評核安排。會上考評局代表指，中史科卷一選擇題部份，擬設有20題MC，每題佔一分，佔20分，預1題1分鐘作答；結構題有4題，佔30分。

就MC部份，考評局指，設題涵蓋整個課程大綱，可全面測試學生對課程內容的掌握程度，亦可測試考生不同層次的能力，包括基礎知識題、概念理解題、因果分析題、史料分析題。

新增的第二部份「結構題」，考評局指，題目會涵蓋古今，屬於短答題，設題「由淺入深」，考核基礎知識、說明史實和解釋因果，切合不同考生的能力。當局指，會著重考生著重利用資料的能力，結合考生背景知識，「避免死記硬背」。

中史科最新的試題樣本，卷二未見一條佔25分、15分長題目。（資料圖片）

稱長題目「轉型」 純文字書寫量減少 助學生降壓

卷二方面，考生共答2題，由所選的1個單元，3選2作答。參照早前公布的試卷範本，未再見一題佔25分、15分的長題目，改為分拆多個分題。考評局指改革有助於降低學生的應試壓力 強調試題具足夠甄別性

考評局在會上表示，該卷題型轉型，打破了以往10、15、25分長問題模式，由「純論述」變為「結構與論述組合」，即透過增加「由淺入深」的小題，配合1條10分的論述題，「有助於降低學生的應試壓力，讓不同能力考生都能展現所學」。

卷二會配合史料助考生分析 加入配對、填充等

考評局強調考卷「質量並重」，透過增加短答題，及將論述題分數減至10分，「顯著減少考生的純文字書寫量」。當局指，即使論述題降至10分一題，但題目要求「延伸資料方向」，或「加以分析」的設計，及仍會要求考生深刻理解資料及高階思維能力，「故具備足夠甄別性及挑戰性」

當局續指，卷二會配合「歷史資料」，引導學生逐步進入深度分析，加入配對、填充、填圖等辨識及理解層次的提問。