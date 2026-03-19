滙豐3職員涉收款為客開戶　部份存洗黑錢風險　再一人認罪下月判

滙豐3名時任職員，涉收款為兩名中介所介紹的客戶開銀行戶口，惟銀行事後發現部份戶口存在洗黑錢風險。其中一名任財政策劃副總裁的被告，今（19日）在東區裁判法院認曾收約17萬元，但他爭議其角色與另兩名同案已認罪被告不同，主任裁判官張志偉將3名已認罪被告的案件，押後至4月14日判刑。



同案兩名涉任中介人的被告，將於5月4日進行判刑及答辯，眾被告准以原有條件保釋。



3名滙豐職員已先後認罪

3名認罪被告案發時均在滙豐銀行任職，包括：盧穎衡（30歲，財務策劃副總裁）、勞焯儉（39歲，客戶經理）及万卉（31歲，銀行經理）。其中盧今天認罪，其案情指他涉收款約17萬。而勞及万早前已承認1項串謀使代理人接受利益罪，3人將於4月14日判刑。

同案另有兩名任保險經紀的被告：韓杰（31歲），及周崟瑛（34歲），將於5月4日進行答辯。

被告盧穎衡今在東區法院認罪。

5名被告共被控3項控罪

首項串謀使代理人接受利益罪：被告盧穎衡、韓杰、周崟瑛和勞焯儉，指他們於 2022 年 11 月初某日至 2025 年 2 月 28 日，串謀其他身份不詳的人，使在滙豐銀行任職的盧及勞，在無合法權限或合理辯解下，從韓或周接受利益，即成功開立銀行帳戶，將可獲金錢饋贈。

第二項串謀使代理人接受利益罪：被告韓杰、周崟瑛和万卉，指他們於 2024 年 10 月 4 日至 2025 年 2 月 2 日，串謀其他身份不詳的人，使在滙豐任職的万卉，接受周的利益，即就每個成功開戶，可獲人民幣 500 元的饋贈。

韓另被控一項向代理人提供利益罪，指他於 2025 年 2 月 16 日，向中國銀行（香港）有限公司僱員鄭璟，提供利益，即就每項銀行帳戶申請，提供港幣 500 元的饋贈。

部份開設戶口存在洗黑錢風險

案情指，盧當時與兩名中介建成協議，為兩名中介所轉介的客戶開設戶口，並從中收取500至1500元的酬金。其後盧再邀請勞加入。在2022至2025年間，盧共收取賄款逾17萬元。滙豐銀行其後發現有234個開戶的客戶中，其中74個存在洗黑錢風險，並轉介相關執法部門跟進。

案件編號：ESCC1659/2025