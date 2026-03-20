宏福苑聽證會房署兩人被點名　名字從政府電話簿消失　原因暫未明

大埔宏福苑周四（19日）舉行首場聽證會，揭露時任房屋局專責監督出售資助房屋維修的獨立審查組（簡稱ICU）屋宇保養測量師劉嘉敏，在檢查前一日告知維修工程顧問公司「鴻毅」負責人楊子文進行棚網阻燃測試時間。



《香港01》發現劉嘉敏的名字，與另一曾參與阻燃測試的房署高級屋宇保養測量師(獨立審查組)古小平，本來在周四下午仍可從政府電話簿上搜尋得到，但晚上已「消失」。兩人到底是停職、調職還是只是從政府電話簿刪走？《香港01》周四已向相關部門查詢，至今早（20日）未有回應。



政府電話簿顯示有5名人員名為劉嘉敏，但無包括任職房署ICU的人員。

政府電話簿無法搜尋到名為古小平的人員。

昨晚，記者嘗試於政府電話查閱房署ICU劉嘉敏，惟出現系統異常的字眼。

政府電話簿無法搜尋房屋署的劉嘉敏及古小平二人資料

涉事房署屋宇保養測量師劉嘉敏，在昨午仍然出現在政府電話簿的ICU名冊上，直至昨晚8時許，網頁顯示為「系統發生常錯誤，請重新再試」，疑似被落架。到今早再在政府電話簿中輸入劉嘉敏，亦無法尋找到在獨立審查組任職的劉嘉敏。按房屋署獨立審查組名單查閱，同樣未發現劉嘉敏。不過網站最後更新時間就顯示為昨日；同樣涉及事件的房署高級屋宇保養測量師(獨立審查組)古小平亦已無法於政府電話簿上搜尋。

首日聽證會房署劉嘉敏被指檢查棚網前向顧問公司「通水」

代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃昨在聽證會中披露，劉嘉敏曾透過WhatsApp向工程顧問公司「鴻毅」發出查詢，內容為「早晨，我記得Andy Sir 11月3號開始放假，Andy Sir主要想睇下宏福苑啲棚網，因為近期都收到業戶的查詢，主要擔心話舊棚網脆弱，不能保護棚架」。對方回覆「明白」，劉嘉敏再確認「明天睇宏福」。承建商宏業員工則在其WhatsApp群組中曾發出一則訊息，內容提及「明天下午預ICU（獨立審查組）到地盤，預要燒棚網，Check（檢查）定邊啲ok」。最終，棚網成功通過調查。