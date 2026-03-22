殺校｜蔡若蓮：研准保留超額教師促成合併　今屆政府不調高開班線

本港適齡學童人口下跌，下學年共有15間小學因小一人數收生不足而派0班，或需與其他學校合併。教育局局長蔡若蓮稱，當局會研究拆牆鬆綁，促成強弱小學「合併升級」，如容許保留部分超額教師，直至合併完成；並投放額外資源，協助學校改動課室，資助學生購買新校服等。當局亦會再研究向其他「大校」提供更多誘因，例如容許學校以更多班數參加派位等。她又指，今屆政府不會調高小學「16人」的開班線。



蔡若蓮表示，過去10年本港適齡學童減少6萬至7萬，卻只減少了兩間小學。（資料圖片/廖雁雄攝）

不應為學校數目停止發展具辦學特色新學校

教育局局長蔡若蓮在今日（22日）無綫節目《講清講楚》中表示，過去10年本港適齡學童減少6萬至7萬，卻只減少了兩間小學，稱本港不應為學校數目，而停止發展具辦學特色的新學校。

早前教育局向學校發開班信，有15間小學因小一人數收生不足而派0班，當中過半是不屬任何辦學團體的「單頭學校」，要跟其他學校合併可能面對困難。蔡若蓮稱會研究在政策上拆牆鬆綁，促成學校「合併升級」，例如在不影響「大校」教師的同時，保留部分超額老師，直至完成合併；當局亦會投放資源，協助學校改動課室，並資助學生購買新校服以及乘車等。

教育局公布，有15間小學獲派「0班」、面臨殺校，其中一間是李家超母校五邑工商總會學校。（梁鵬威攝）

研究准大校新學年開更多班級吸引合併

當局亦會研究向大校提供更多合併誘因，包括容許在派位時「掛」更多班級數目等。她強調，合併前提是提升學校的規模以及教學質素，倘只為救校則不理想，當局會按實際情況批核合併申請。

她又稱，本屆政府內不會改變「16人」的開辦線，但本港正編制首個五年規劃，或會在人口規劃上有更多研究。

學齡人口持續下跌，下學年有15間小學不獲資助開辦小一班級，即俗稱派「0班」，包括三度跌入殺網的鮮魚行學校。（湯致遠攝）

對資助學校超額錄取非本地生持開放態度

蔡若蓮表示，開發生源亦相當重要，當局現時容許直資學校超額錄取非本地生，短時間內不會設收生上限。至於未來會否擴展至資助學校，她稱當局持開放態度，但要考慮配套，現階段言之尚早，「例如我哋要睇，到底用獎學金形式，唔涉及收學費，可以吸引一啲好優秀嘅學生。」

早前有機構被揭涉嫌營運無牌學生宿舍，蔡若蓮強調沒有所謂的「中小學寄宿補習學校」，若學生在校外住宿，則非寄宿學校，而是受《床位寓所條例》管理的宿位，呼籲家長小心不合規的「學生宿舍」。

現時英、美均有針對學生寄宿訂立監管機制，蔡若蓮稱現時許多非本地生的家庭均在港工作，學生寄宿需求少，但當局會密切留意相關情況，或會與其他部分商討。