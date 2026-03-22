上環急庇利街路牌串錯字　鄰近商户：很難發現出錯　發現便應改正

上環急庇利街有路牌串錯字，由正確的「Cleverly Street」串成「Clevrly Street」，在「v」及「r」之間漏了個「e」字。有鄰近商戶認為，雖然很難發現出錯，但若發現便應改正，以免對遊客造成混淆。《香港01》已就此查詢路政署。



11個路牌中，有兩個出錯。（洪戩昊攝）

上環急庇利街有未換的路牌，顯示正確「Cleverly Street」。（洪戩昊攝）

上環急庇利街有路牌串錯字，由正確的「Cleverly Street」串成「Clevrly Street」。（洪戩昊攝）

上環急庇利街有路牌串錯字，由正確的「Cleverly Street」串成「Clevrly Street」。（洪戩昊攝）

急庇利街總共有11個路牌，當中有兩個串錯字，錯體路牌明顯較簇新，料為近日換上。較舊路牌則顯示正確的「Cleverly Street」。

有鄰近商戶經記者提醒才發現路牌有錯，表示不知道政府何時換上這批路牌，估計是在夜間時分。她亦認為雖然很難發現，但若發現出錯便應改正，以免對遊客造成混淆。

上環急庇利街有路牌串錯字，由正確的「Cleverly Street」串成「Clevrly Street」。（洪戩昊攝）

上環急庇利街有路牌串錯字，由正確的「Cleverly Street」串成「Clevrly Street」。（洪戩昊攝）

上環急庇利街有未換的路牌，顯示正確「Cleverly Street」。（洪戩昊攝）

▼2024.01.15 荃灣地鐵站多層停車場路牌 Carpark變地氈Carpet▼

▼2023.07.27青衣自然徑早前也錯字 葵青民政事務處換指示牌▼