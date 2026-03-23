紅磡73公條金條被竊案　4男1女被告准5萬元保釋　6.1再提訊

紅磡一樓上金行上周發生價值達9300萬的73公斤金條被盜事件，警方期後起回金條，並拘捕疑與案件有關的4男1女，並控告他們盜竊罪，案件今(23日)在九龍城法院提堂，全部被告暫時毋須答辯，裁判官把案押後至6月1日再提訊，以讓警方作進一步調查，包括查看閉路電視影片，各被告准以5萬元保釋外出。



5名被告：姜俊楠，39歲，商人；張偉信，35歲，商人；麥潤珊，31歲，無業；黃添富，32歲，無業；及劉劍明，58歲，辦公室助理。他們同被控一項盜竊罪，指他們於2026年3月20日，在九龍崇安街半島廣場17樓1701室「FAVDAZ GOLD HK LIMITED」偷竊73條，共重73公斤的金條，上述物品為「FAVDAZ GOLD HK LIMITED」的財產。

4男1女被告今早在九龍城法院應訊。(資料圖片)

控方不反對被告保釋，裁判官准各被告以5萬元擔保外出，期間不准離港、不得接觸控方證人、不可返回案發地點、及每星期須到警署報到。

案件編號：KCCC856/2026