油價｜車用石油氣價平穩 4月僅5氣站調上限 每公升加1仙約0.3%
撰文：任葆穎
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全港有12個專用石油氣加氣站，讓的士及小巴以較低價格入車用石油氣。近來中東局勢令國際油價波動，有業界曾憂慮4月的車用石油氣價會大升。然而，機電工程署今日（25日）宣布，只有5個專用氣站在4月1日至4月30日期間的車用石油氣上限價格會上升，7個專用氣站的上限價格維持不變。經調整後，各專用氣站車用石油氣的上限價格為每公升3元4角2仙至4元3角6仙不等，升幅為每公升零至1仙。
機電工程署發言人表示，車用石油氣上限價格是按照合約指定的定價公式釐訂。該定價公式包括國際石油氣價格及石油氣營運價格兩個元素。國際石油氣價格是指上一個月的國際石油氣價格，而石油氣營運價格會在每年2月1日及6月1日按綜合消費物價指數及名義工資指數的平均變動調整。
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