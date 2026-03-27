香港零售管理協會學層全國兩會精神　把握「十五五」發展機遇

香港零售管理協會3月20日舉辦了一場以全國兩會精神及國家「十五五」規劃為主題的分享會，聚焦於國家在「十五五」開局之年的發展藍圖與重點方向，並邀請了4位嘉賓講者從不同角度分享，冀令業界更全面掌握國家發展部署，了解香港在當中可把握的機遇與發展空間。分享會匯聚多個界別的精英力量，包括零售業翹楚，以及餐飲、資訊科技、人 力培訓、學術界、金融界和商會代表等。



協會主席、嘉賓講者、協會董事成員及執委會成員，與一眾參與出席的嘉賓合照。（香港零售管理協會圖片）

謝邱安儀表示，香港應主動對接國家「十五五」發展大局。（香港零售管理協會圖片）

協會主席兼分享會召集人謝邱安儀表示，國家「十五五」規劃不單為國家高質量發展勾劃清晰路徑，同時亦為香港融入國家發展大局，提供重要方向與行動參考。香港應主動對接國家「十五五」規劃綱要，把握國家在新興產業、科技創新、內需擴大及服務提升等領域帶來的機遇，為香港零售業的升級轉型注入持久動能。

分享會的四位嘉賓講者包括：港區全國人大代表兼香港立法會議員（商界二）姚祖輝、全國政協委員兼香港立法會議員（批發及零售）邵家輝、全國政協委員兼協會董事會成員余鵬春，及全國政協委員兼協會董事會成員關百豪。

姚祖輝表示，聚焦重大工程與高端人才匯聚效應。（香港零售管理協會圖片）

聚焦重大工程與高端人才匯聚效應

姚祖輝建議，香港企業應深入了解「十五五」規劃綱要中的國家工程內容，從新興產業、新科技及未來發展重點方向入手，系統思考香港如何對接;並可留意重大項目可能衍生的服務或產品需求，從而捕捉其中蘊含的商機。他同時強調，香港具備吸引人才的獨特優勢，若香港進一步發展為高端人才匯聚地，將有助推動香港經濟及消費市場的長遠發展。

邵家輝表示，以「產學研」促創新成果落地。（香港零售管理協會圖片）

以「產學研」促創新成果落地

邵家輝指出，配合國家科技創新的重點發展方向，香港企業可深化「產學研」合作，讓教育培養與研究的成果真正落地應用。此外，他亦認為，在國家打造國內國際雙循環發展格局的過程中，香港能夠發揮更具關鍵性的連接及增值作用。

余鵬春表示，以政策擴大內需 轉向品質與服務導向。（香港零售管理協會圖片）

以政策擴大內需 轉向品質與服務導向

余鵬春提到，今年「十五五」規劃將進一步以政策擴大內需，並鼓勵消費者由滿足基本需求轉向追求品質提升和服務導向的消費。他建議進一步提升中國品牌發展，包括制定標準、強化管理與拓展推廣，從而提升品牌的國際影響力。就香港而言，他強調香港應做好自身服務定位，積極配合、融入及服務國家發展大局。

關百豪表示，組合拳體現「精準協同」 以內需為軸服務實體。（香港零售管理協會圖片）

組合拳體現「精準協同」 以內需為軸服務實體

關百豪指出，國家在「十五五」開局之年推出的貨幣與財政政策組合拳，關鍵不在「量多」，而在「精準」與「協同」。這套組合拳的深層邏輯，是以短期精準發力避免「大水漫灌」，同時透過投向「兩重」建設等戰略領域，實現「投資於物」與「投資於人」的有機結合，及「財稅補貼—信貸支持—投資擴大—消費升級」閉環，從結構上為內需增長與實體經濟注入可持續動能。