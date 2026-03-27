港鐵連續2年凍價　基本加幅1.4%未達加價門檻　延後加幅累計4.81%

港鐵票價現時按「可加可減」機制每年檢討。政府統計處今日（27日）公布方程式最後一項數據，即去年12月運輸業名義工資指數，按年變動為3%。經計算後，基本加幅為1.4%，未達1.5%加價門檻，按機制需要凍價，是連續第二年凍結。



港鐵早年已累積3.41%延後加幅未追回，計及今次結果，來年港鐵需處理的延後加幅累計將高達4.81%。



政府統計處今日公布，去年第四季家庭住戶每月入息中位數為3萬元，與2023年同期一樣，故港鐵票價「封頂」加幅為0%，即勢再凍價。（葉志明攝）

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「可加可減」方程式結果正負少於1.5% 票價維持不變

目前港鐵計算票價調整的方程式為：去年12月消費物價指數及去年第四季運輸業名義工資指數變動乘以0.5並相加，並扣減與港鐵物業利潤掛勾的「生產力因素」（該數字介乎0.6％至0.8%）。若得出加幅或減幅不夠1.5%，則未能達到調整門檻，該年需要凍結票價，相關幅度延至翌年再檢視。

可加可減方程式*：



整體票價調整幅度= 0.5 ｘ 去年12月綜合消費物價指數變動 ＋ 0.5 ｘ 去年第四季運輸業名義工資指數變動 — 生產力因素



*未計歷年累積加幅；加價門檻為1.5%



生產力因素的安排（立法會文件）

政府統計處今日公布方程式內最後一項數據，去年12月運輸業名義工資指數按年升3%。計及政府早前已公布消費物價指數按年升1.4%；以及因港鐵去年香港物業發展利潤賺近111億元，故「生產力因素」為最高的0.8%後，方程式計算結果為正1.4%。按機制，如方程式計算結果幅度介乎正負1.5%之間，便需凍價。

家庭住戶每月入息中位數變動為加幅「封頂」上限

機制同時設有多一層保障，避免加幅不合理地高於市民收入變動，故設有「封頂」安排，即加幅不可高於前一年第四季的家庭住戶每月入息中位數按年變動。

惟由於去年方程式結果為正1.45%，未達1.5%門檻，故屬「滾存年度」，即今年計算入息中位數變動時，需以2025年第四季與2023年第四季比較。據統計處早前公布，兩年數據同為3萬元，變動為0%，即本身今年已需凍結票價。