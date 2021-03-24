蔡玉玲查車牌涉提供虛報資料　稱追查涉運輸事宜　被裁定表證成立

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-03-24 12:23

香港電台《鏗鏘集》編導蔡玉玲，去年在製作7.21元朗襲擊事件專題報道時，曾查一部疑與事件有關的車輛的車牌，卻被指她在使用查冊系統時作出虛假陳述，因而被控兩項「明知而作出要項上虛假的陳述」罪，蔡否認指控，其律師並指蔡在查涉事車輛在道路上如何被使用，及有否作犯罪行為，這和交通運輸事宜有關。裁判官裁定蔡表證成立，雙方律師正作結案陳辭。

被告蔡玉玲（37歲）被控於2020年5月17日及6月10日，為取得私家車LV755的車輛登記細節證明書，明知而作出虛假的陳述，即表示她申請證明書，以作以下與交通及運輸事宜有關的用途，進行法律程序和買賣車輛以外的其他有關交通及運輸的事宜，違反《道路交通條例》第111(3)(a)條。

庭上播放《鏗鏘集》 「7.21誰主真相」，有白衣人從涉事車輛取出竹枝分派，節目提到一名男子表示車輛是用作中港貿易生意，不知悉和7.21當晚相關事情。

蔡玉玲就作偵查報道至被捕的經過。(詳看下圖)

查涉事車是否涉犯罪屬運輸事宜

辯方律師陳詞時表示，被告查冊用途在節目上顯而易見，是為了找出誰以車輛運載疑犯和武器到現場。辯方指，雖然新聞報道題目是廣闊，以調查7.21事件，但其中涉事車輛在道路上如何被使用，有否作犯罪行為，則和交通運輸事宜有關。

控方反駁被告目的是想訪問車主

控方回應指，被告查冊所得資料並非只查找車主，而是希望和車主訪問，他認為採訪報道內容和涉及罪行，均與交通運輸事宜無關。他表示，立法目的是旨在規管道路交通，故署方才可存備和披露有關資料，例如有車輛在路上阻塞交通是可構成相關罪行和影響。

主任裁判官徐綺薇裁定被告表證成立，被告選擇不作供，亦不傳召證人。

案件編號：WKCC4075/2020