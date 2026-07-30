今日新聞8分鐘｜涉圍毆勝和「左口」潛逃｜電單車過水氹人仰車翻

大埔太湖山莊單位遭爆竊 住戶失逾20萬財物

昨日（29日）晚上6時43分，警方接獲大埔頭徑太湖山莊一單位的陳姓男住戶（42歲）報案，指家中陽台的一扇門被撬，屋內有搜掠痕跡，有財物不翼而飛，懷疑遭爆竊。

警員接報到場，經住戶初步點算，相信有共值約14萬元的12隻手錶、值約5萬元的一枚鑽石戒指、約值$8000的兩個金幣及約60萬日圓（大約2.8萬港元）現金被盜走，總共損失約20多萬港元。案件列爆竊，交由大埔警區刑事調查隊第10隊跟進，暫未有人被捕。

長青公路中貨車疑收掣不及 撼前車後翻側釀大塞車

青衣今日（29日）發生交通意外，一輛中型貨車與客貨車相撞後翻側，橫亘最少3條行車線，造成交通擠塞。有網民目擊意外一刻，在社交平台發布車cam片段，由片段可見，事發時公路上多輛車亮起煞車燈，涉事中型貨車在快線位置懷疑收掣不及，撞向前方車輛後翻側，橫亘在行車線，後方的巴士及私家車見狀急煞停車。

直擊吐露港公路電單車駛過水氹 激起水花人仰車翻

近日斷斷續續連場大雨，路面濕滑，駕駛人士必須加倍小心。社交平台流傳一段驚險的車Cam片段，可見一輛電單車沿大埔吐露港公路北行，駛過「水氹」時疑跣胎失控，登時人仰車翻，並且人車分離，倒在行車線上，期間更激起巨大的水花，場面極度驚險。

尖沙咀血案警拘7人涉意圖傷人 勝和頭目左口潛逃

颱風紅霞襲港期間，尖沙咀發生嚴重傷人案，一名32歲楊姓男商人，本周日（26日）凌晨零時許在金馬倫道26號、金壘商業中心一間樓上酒吧，疑因「眼神問題」被人徒手圍毆致昏迷。

警方經調查後，已拘捕一名姓梁（46歲）男子涉嫌傷人，以及6人涉嫌協助罪犯。反黑組亦已鎖定兩名有黑幫「和勝和」背景的男子，包括40歲頭目「左口」，以及31歲「偉健」。據知兩人已潛逃，警方正追緝其歸案。翻查資料，「左口」為區內惹火人物，愛蒲酒吧，與手下過去多次捲入打鬥案。

葵廣Top世界商戶遭童黨滋擾 警方拘5名18-21歲男

葵涌廣場TOP世界有商戶稱，過去一年有大批中學生聚集、滋擾客人，甚至出言恐嚇商戶。警方今（29日）回覆指，於7月中聯同其他政府部門於有關商場進行一次跨部門巡查，打擊不同類型的違法行為，並於周一（27日）拘捕五名年齡介乎18至21歲本地男子，涉嫌「刑事恐嚇」，相信他們曾於有關商場以言語恐嚇商戶。

據悉，五名男子當日行經葵廣一間店舖時，笑笑口說「唔好, 唔好, 打佢」，引起相關人士憂慮，決定報警。警員到場看了閉露電視影片後，採取行動，於周一晚上在葵芳邨葵泰樓高層樓梯間拘捕五人，案件由葵青警區刑事調查隊第1隊跟進。據稱他們報稱應屆DSE中學文憑試考生，已獲准保釋候查。

靈山村奪命火死者親友認屍 對火警起因暫無頭緒

粉嶺靈山村昨日（29日）凌晨發生火警，一名72歲老翁被發現倒斃現場。有村民懷疑是電動單車的電池起火，惟當局仍未確定火警起因。死者3名親友今日（30日）到沙田富山殮房辦理認屍手續，表示對事件亦未清楚。

免稅商DFS尖沙咀店7.31結業 美妝品半價即清空

【結業潮／零售業／DFS／尖沙咀／內地旅客】本港結業潮持續，網傳國際知名的奢侈品零售免稅商DFS（Duty Free Shoppers）尖沙咀旗艦店推出結業清貨優惠，《香港01》記者今晚（23日）到店觀察，發現美妝區所有專櫃及貨架幾乎被清空，不少顧客下班後趕往店內掃貨「趕尾班車」，有店員透露將於下周五（31日）結業，若全部貨品售罄或提早關店。

劇毒生附子偽裝養生茶售 央視起底黑色產業鏈

含烏頭鹼、3毫克即可致死，被列入國家嚴格管控的毒性中藥材「生附子」，被不法商家打着「養生神藥」的標籤肆意販賣，引發多宗中毒甚至死亡。央視《財經調查》揭發，商家以術語「土豆」代稱附子，以「初級農產品」及「1元鏈接」等手法逃避監管，從亳州藥材市場的地下代購到江油源頭種植合作社，已形成一條成熟的私域交易黑產。