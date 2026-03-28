今日新聞8分鐘｜觀塘男掟煙頭落街被捕｜油麻地私家車逆線遇警

華富邨單位窗台火光熊熊 濃煙湧出 目擊者：真係慘呀！

今日（28日）華富(一)邨華美樓一個單位懷疑有雜物遭點燃起火及冒出濃煙。讀者提供兩段片段可見，事發時單位窗台位置不斷冒出黑色濃煙，熏黑外牆，火舌亦在窗邊竄出，火光熊熊，燒焦的雜物垂吊在晾衫架位置，幸未見波及樓下單位。有目擊者嘆：「哎呀！真係慘呀！」

九龍塘站闖路軌觸電｜乘客親睹傷者倒臥路軌 憶述：開晒燈先見到

港鐵東鐵綫今午（27日）有一名男子，由九龍塘站前往大圍站途中，打開列車車尾駕駛室的緊急出口進入路軌，觸電重創；有列車停於隧道兩小時才能離開，頭等乘客劉先生引述他人指，「有人跳落車，砰一聲，有火花，有𤓓味，（列車）停晒！」

乘客韋先生則親眼目擊傷者及救援情況。他向《香港01》透露，其所搭列車由大圍站前往九龍塘站期間，因事件停於隧道內。韋先生初時亦不知道原來傷者處於其列車中段車卡下方路軌，直至救援人員手持照明器具趕抵，透過車窗查看光源，始驚覺一名男子倒臥路軌，「初初都唔知，啲救援人員嚟到開晒燈照住佢（傷者），應該係觸電」。韋先生稱，列車停頓約兩小時，有其他搭客一度表示「唔舒服」或「想去廁所」。

屯門私家車切線 失控撞欄反彈再撞巴士 司機棄車逃走

屯門有司機撞車後逃逸。社交平台流傳一段車cam片段顯示，今早（28日）9時19分，有一輛黑色私家車駛至杯渡路近屯門警署對開一個紅綠燈位前，私家車懷疑想由右線切入中線，但突然失控加速直撼路邊鐵欄，由於衝擊力之大，隨後更反彈撞到中線的巴士，片段就此結束。

今早9時22分，警方接報杯渡路一輛私家車與巴士相撞，事件中無人受傷，惟私家車司機在意外發生後棄車逃離現場。警方正追緝涉案人士。

油麻地私家車逆線行駛 與警車迎頭相遇 網民嘲：馬上拉得

社交平台昨晚（27日）流傳一段片段，顯示晚上時份油麻地有一輛黑色Tesla私家車打算由寧波街逆線行駛，期間與警車迎頭相遇。私家車見狀節節後退，而警車則步步緊迫。旁邊一名淺色衫女子揚手指示私家車褪後，有警員站在路旁觀察情況，亦有行人視若無睹，逕自在私家車後方走過，影片到此結束。

觀塘工廈赤膊男隨手扔未熄煙頭落街 消息：警拘38歲漢

有網民日前在社交平台Threads發布影片，指一名赤膊男子在觀塘冠力工業大廈一單位內吸煙後，隨手將未熄的煙頭扔往街外。不少人看過影片後，怒斥該男子無公德心，指他在宏福苑事件後「仲唔生性」，呼籲帖主舉報。

據了解，警方留意到相關影片，觀塘警區特遣隊及刑事部人員接手調查，確認涉事單位後，以涉嫌「容許物品從建築物墮下」，拘捕涉案38歲男子，他正被扣查。案件交由觀塘警區刑事調查隊第六隊跟進。

TG遇神棍稱將陷財困 29歲女墮貸款騙局被呃$50萬保證金 警拘1男

一名29歲女子在Telegram認識一名算命師，對方聲稱她將陷入財務困難，可以轉介另一名任職財務中介的朋友提供低息貸款助其解困，但中介要求女子先付50萬保證金。女子信以為真先後分3次將50萬元現金交予對方，其後驚覺受騙報警求助。其後騙徒再要求事主繳付多13.8萬元保證金時，警方隨即現身拘捕33歲男騙徒，亦發現他與另一宗22萬同類型騙款有關，涉嫌以欺騙手段取得財產被捕。

國泰再加燃油附加費 長途航班升至1560元 並每兩周檢視一次

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伊朗戰爭不斷，令油價高居不下，徘徊每桶100美元關口，國泰航空﹙0293, 今日﹙26日﹚宣布，再次調整燃油附加費，以應對燃油價格飆升，升幅為34%，將於4月1日起生效。與此同時，國泰又改為每兩周檢視一次燃油附加費，但強調是暫時措施。

翻查資料，國泰3月18日起大幅上調客運燃油附加費，加幅超過一倍。換言之，今次為月內第二次宣布加燃油附加費，以長途航班為例，計及兩次加幅，燃油附加費將由原來569元，飆至1,560元，累計升幅達174%。

龍寶酒家葵芳分店3.29最後營業 街坊茶客感愕然：最不捨個人情味

老牌連鎖酒樓「龍寶酒家」位於葵芳葵芳閣分店宣布因經營困難，在即將來臨的周日（29日）最後一日營業，結束在此14年營運。「龍寶酒家」葵芳店定價相宜，定位是街坊酒樓，不少客人感不捨。

何女士稱自酒樓開業以來便有光顧，因為「好坐，舒服啲」。她指，近幾年客人沒減少，因為酒樓鄰近投注站，有不少人一邊飲茶一邊買馬，所以她對結業消息感愕然，而她最不捨的始終是人情味，「街坊酒樓都係飲個人情味。」她表示過兩天會再來飲茶，與酒樓職員道別。

壽司郎內地大熱 深圳店要排隊5句鐘 多地現黃牛黨索價高達300元

日本迴轉壽司品牌「壽司郎」在內地持續引發排隊熱潮，其中在深圳有人排了5個多小時才吃上。多地有食客稱為了吃上限定壽司及不想花時間排隊，唯有找黃牛，因此「黃牛代排隊」現象泛濫，二手交易平台充斥大量代取號服務，有些收費甚至高達300元（人民幣，下同）。

3月24日，壽司郎官方表態，指現場若發現倒賣取號行為，將即時取消排隊資格甚至報警處理。