蔚來中學未獲批註冊先收生　教育局：十分關注　已要求解釋及糾正

有內地教育機構早前以「香港蔚來中學」之名，申請來港辦學，但學校註冊獲批前，已開始招生。教育局表示，正處理該校註冊申請，對事件十分關注，已即時聯絡有關申請人跟進，包括書面提出改善建議、要求申請人解釋及糾正。若發現有人涉嫌作出虛假陳述及宣傳，或違反相關法例或守則，定必嚴肅處理。



香港蔚來中學學校網頁今日下午顯示，「學校注冊仍在申請中，尚未獲得教育局批准」。

申請校舍位於商廈 教育局：沒有寄宿設施

教育局指，涉事的「香港蔚來中學」校舍位於荃灣商廈環貿廣場二樓，並沒有寄宿設施。局方強調十分重視學生的安全，提醒家長選校時務必查核學校註冊狀況，以及宣傳資料的真確性，亦須留意未成年子女獨自就學及居住的安全隱患。

獲批註冊前不得刊登虛假或具誤導性的資料

教育局發言人表示，私校雖然以自負盈虧模式營辦，但均受《教育條例》、《教育規例》，以及其他相關法例和指引所規管。據《教育條例》及今年1月公布的《私立學校實務守則》，相關人士在尚未根據《教育條例》註冊或臨時註冊為學校時，須在所有宣傳物品及相關網頁上清楚寫明該校仍在申請註冊中，亦不得刊登虛假或具誤導性的資料，以免誤導家長。

局方強調，對事件十分關注，已即時聯絡有關申請人跟進，包括書面提出改善建議、要求申請人解釋及糾正，若發現有人涉嫌作出虛假陳述及宣傳，或違反相關法例或守則，定必嚴肅處理。

學校網頁今日下午顯示，「學校注冊仍在申請中，尚未獲得教育局批准」。