深圳機構來港設蔚來中學偷步招生　曾與借殼辦學機構合作、申覆核

有內地教育諮詢公司為正申辦的「香港蔚來中學」招生，稱在深圳前海設宿舍，學生可於「香港學深圳住」。教育局指正處理辦學申請，該香港校舍不設宿舍，已要求申請人解釋及糾正，但無回應是否接受香港學校提供位於內地住宿服務。局方提供的校舍地址為荃灣商廈全層，與涉事機構宣傳片的獨立校園圖片亦不同。

申請辦學的「蔚來教育」曾因未能呈交辦學許可證，被考評局拒絕其為內地生提交的DSE報考申請，向高等法院提出司法覆核。該機構的深圳校亦曾與未經教育局批准，用崇正中學「借殼辦學」的內地機構「摘星」合辦課程。



內地社交平台小紅書近日出現一個名為「香港蔚來中學-深港」的帳戶，聲稱正在香港申辦該中學，曾上載學校的招生資料，又明言「招新港人家長，助力續簽」。（小紅書截圖）

內地社交平台小紅書近日出現一個名為「香港蔚來中學-深港」的帳戶，聲稱正在香港申辦該中學，並曾上載學校的招生資料。雖然該帳戶已清空所有貼文，但《香港01》獲得的部份截圖顯示，該機構聲稱提供「一站式全托管」服務，包括接送、食宿和輔導，甚至可以「香港學深圳住」，使用該機構的深圳宿舍。貼文更稱在深圳住，每年可節省10萬元住宿費，6年就可節省60萬元。

「香港蔚來中學」的宣傳資料亦以「保身份帶學籍」作招徠，指可以「助力解決香港學籍與本地生身份問題，享本地生同等升學待遇」，又明言「招新港人家長，助力續簽」，疑目標客群為通過人才計劃來港人士的子女。

「香港蔚來中學」的宣傳資料稱，學生可以「香港學深圳住」。

該「中學」稱現正招收中一至中六及向國際課程的學生，有提供A-Level、國際藝術及香港中學文憑試（DSE）課程，預計2026年5月開學，現時已開放申請。

記者以家長身份接觸過該帳戶及有份宣傳的中介，他們均稱DSE課程每年學費約10多萬元，又問學生現時持有香港的「臨時身份」，抑或已有香港永久居民身份。「香港蔚來中學-深港」帳戶更指，可以預約參觀校園。

「深圳蔚來教育」旗下「深圳國際課程中心」創校校長沈蓉，於微信影音號宣傳「香港蔚來中學」。（微信影音號截圖）

除了小紅書，微信亦有名為「沈老師講留學」的影音號，發布多條介紹香港蔚來中學的影片。「沈老師」稱，香港校區位置近深圳灣口岸，已完成建設，並通過消防處、屋宇署、地政處等部門的驗收。她形容，香港校園「復刻」了整個蔚來前海校區，影片配上獨立校園的相片。

「沈老師」稱，機構在內地前海設宿舍，「體驗會比香港本土的宿舍空間更大，條件更好」，亦提供專車接送學生到香港校舍。

「沈老師」在影片稱，「蔚來」在深圳前海已有校園，本來「符合香港考評局報考的資質要求」，但為了符合考評局於2025年，對申請專上資助學位本地生須居港兩年的新修訂，才在香港建校。

「香港蔚來中學」正申請辦學的校舍位於荃灣沙咀道商廈，涉事的樓層被封鎖。（何頴賢攝）

教育局回覆指，現正處理擬名為「香港蔚來中學」（Hong Kong Wei Lai Secondary School）的學校註冊申請，其校舍位於荃灣沙咀道1號環貿廣場2樓，當中沒有寄宿設施。

在香港，學校的宿舍設施亦受《教育條例》，不過，教育局無回覆是否接受香港學校提供內地宿舍服務、讓學生於「香港學深圳住」的安排。

《香港01》曾到教育局指，香港蔚來中學校舍的荃灣商廈了解，涉事的樓層被封鎖，但有「香港蔚來中學」的指示牌。「香港蔚來中學」職員電話回覆指，「一切等香港教育局審批」，惟否認「沈老師」曾指學生可以居於深圳宿舍。

教育局指十分關注事件，已即時聯絡有關申請人，了解情況及跟進，包括書面提出改善建議、要求申請人解釋及糾正。若發現有人涉嫌作出虛假陳述及宣傳，或違反《教育條例》、《教育規例》或《私立學校實務守則》，教育局定必嚴肅處理，以保障學生福祉。

沈蓉稱，機構在內地前海設宿舍，「體驗會比香港本土的宿舍空間更大，條件更好」。（微信影音號截圖）

「香港蔚來中學-深港」的小紅書帳號，及「沈老師講留學」微信影音號，分別由「深圳深港育成教育諮詢有限公司」，及「深圳蔚來教育科技有限公司」設立，前者的法人代表是陳黃盛，後者的法人代表兼股東為楊志福及沈蓉，即微信影片中的「沈老師」。三人在內地經營多間以「蔚來」作品牌的公司，當中多間提供教育諮詢服務，惟內地資料註明該上公司不可提供須獲政府部門審批的教育培訓活動。

「深圳蔚來教育科技」的大股東為香港公司「深港管理學院有限公司」（SHEN GANG College of Management Co., Limited），公司於2024年3月成立，董事兼股東為楊志福及沈蓉，二人持內地身份證，分別報住深圳福田及羅湖地址。

2024年，「深圳蔚來教育有限公司」經營的「深圳國際課程中心」因未能呈交等同英國高中學歷的辦學許可證，為54名學生報考DSE被考評局拒絕後申請司法覆核。（香港01製圖）

「蔚來」過去曾在內地舉辦DSE課程，並為內地學生在港報考。2024年，「深圳蔚來教育有限公司」經營的「深圳國際課程中心」，為內地學生報考2025年文憑試時，因未能呈交等同英國高中學歷的辦學許可證，考評局拒絕54名學生的報考申請。

「深圳蔚來教育」於香港申請司法覆核，稱考評局突額外要求中心提供辦學許可證，做法不合理及不合法，剝奪學生的報考機會要求推翻決定。

高等法院批出司法覆核許可後，中心於2024年11月稱考評局已批准大部份申請，後來撤回覆核申請。2025年7月，教育局公布修訂專上資助課程的申請資格，持受養人簽證、未滿18歲學生， 須居港滿兩年才符「本地生」資格申請資助學位。

「深圳蔚來教育」同為楊志福及沈蓉旗下公司，而「深圳國際課程中心」於小紅書上載的校園照片，亦與沈蓉影片展示的「蔚來前海校區」相似。

2025年1月，「深圳蔚來教育」與另一內地機構「摘星」簽訂合作協議，與沈蓉（右）握手的，就是涉「借殼辦學」、在網上直播展示祟正中學授權書的「Cecilia駱老師」（左）。（小紅書截圖）

另外，2025年1月，「深圳蔚來教育」曾與另一內地機構「摘星」簽訂合作協議，於「深圳國際課程中心」的前海校園設「摘星蔚來」DSE實驗班。「摘星」就是2025年8月，涉未經教育局批准，用崇正中學「借殼辦學」的內地機構，與「深圳蔚來教育」簽約合照中與沈蓉握手的，就是「借殼辦學」曝光後，在網上直播展示祟正中學授權書、自稱是崇正中學招生及行政主任的「Cecilia駱老師」。

教育局指，十分重視學生的安全，特此提醒家長選校時務必查核學校之註冊狀況及宣傳資料之真確性，亦須留意未成年子女獨自就學及居住的安全隱患。

教育局重申，學校在未經教育局批准前，不得開辦相關課程及不應向家長收取任何費用。有意申請學校註冊的人，亦應詳細了解相關法例和《私立學校實務守則》，並確保擬辦的學校符合所有規定。

《教育條例》第86A條及2026年1月公布的《私立學校實務守則》就未經註冊或臨時註冊的學校藉廣告作虛假宣傳作出管制及規範。如某機構在發布任何廣告時，尚未根據《教育條例》註冊或臨時註冊為學校，則任何人不得發布廣告聲稱該機構已獲如此註冊或臨時註冊。教育局指，申請人須在所有宣傳物品及相關網頁上清楚寫明該校仍在申請註冊中，亦不得刊登虛假或具誤導性的資料，以免誤導家長。