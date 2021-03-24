楊明撞車送院案　拒提供血液樣本罪脫　認不小心駕駛等須還柙

撰文： 郭顥添 最後更新日期： 2021-03-24 15:43

藝人楊明去年駕車在山頂撞壆後，涉拒絕提供血液樣本被控，他否認指控，案件早前開審，有警員指楊曾不滿要用便壺，並曾斥：「有無搞錯。」最後拒絕抽血作化驗。案件今(24日)在東區法院裁決，裁判官鄧少雄認為楊當時或未能理解當刻資訊，故裁定楊罪名不成立。惟楊早前已承認不小心駕駛等罪，鄧官認為楊的駕駛技術及態度都有問題，故要他還柙，並把案押後至4月14日判刑，以候楊的背景報告。

鄧官下令楊明須還柙後，其女友莊詩敏表現錯愕，旁聽席則有人鼓掌，離庭時楊的支持者與反對者曾有爭拗。經常出於「和你lunch」的 Lunch 哥，今亦有到法庭。楊的代表律師曾表示事件無人受傷，又指楊因本案已賠上事業，惟裁判官稱事件無人受傷只是僥倖。

被告楊明（本名林明樂），被指於去年8月7日，在半山馬己仙峽道駕駛車牌為MY686的私家車向西行，越過雙白線至對面行車線，撞到金屬柱，衝下約20米。警方接報到場發現附近指示牌和石壆損毀，無人受傷。被告早前已承認不小心駕駛，及一項車輛除頭尾擋風玻璃外，所有門窗玻璃附有膠貼及透光度不足。

楊明已承認不小心駕駛，但否認拒絕提供血液樣本，最終亦被裁定罪名不成立。(資料圖片)

楊需兩名警員攙扶上救護車

警員早前作供時指，楊當時不太清醒，身上有酒氣，未能進行酒精呼氣測試，並需由兩名警員攙扶上救護車。楊被送院後，醫生認為他適合提供血液樣本，但被問是否同意提供樣本時，楊無甚反應。

不滿要用尿壺曾斥有無搞錯

後來楊欲借輪椅上洗手間，遭護士拒絕，楊不滿要用便壺在室內小解，一度情緒激動，大斥：「有無搞錯。」最後約有7至8名醫護人員進診症室，為楊穿上約束衣。惟楊最後仍未有提供血液樣本。

警員在接受辯方盤問時，指被告當時穿上約束衣，不肯定他是否完全清醒。亦承認據《道路交通條例》，如某人可能沒有能力提供呼氣樣本，及有效地同意抽取血液樣本等情況下，警員可要求醫生抽取其血液樣本。警長亦承認沒有問楊是否明白警誡供詞。

案件編號：ESCC2365/2020