內地女涉以假學申高才通　指丈夫年收入足申請毋須作假　脫詐騙罪

內地女子支付52萬元中介費申請高才通，讓她一家5口來港，涉虛報澳洲學歷，女子被控1項串謀詐騙罪，她辯稱其丈夫年收入逾250萬，根本足夠以「B類」申請來港的資格，她不知中介為何會用澳洲學歷為她申請。案件今（13日）於沙田裁判法院裁決，裁判官黃國輝指被告家庭曾花500萬元購入深圳單位，家庭年收入亦超過250萬元，相信被告或遭中介蒙騙，「靜靜雞」從中作梗偽造證書用假學歷申請，裁定她無罪。



女被告徐麗娜（36歲，家庭主婦），被控1項串謀詐騙罪，指她於2024年的某天，與一名為「孫先生」的人，串謀詐騙香港特别行政區政府入境事務處處長（「處長」）及其人員，即虛假地向處方表示符合高端人才通行證計劃（B類申請）的資格來港，從而誘使處長及其人員在原本不會批准的情況下，批准被告及其配偶及3名子女進入及逗留香港。

女被告徐麗娜涉以假學歷申請「高才通」計劃，經審訊被裁定罪名不成立。(陳蓉攝)

官疑中介從中作梗

裁判官黃國輝裁決時指，本案爭議在於被告申請高才通時，是串謀中介用假學歷（B類別）申請，抑或她委託中介以年收入250萬元（A類別）申請，但中介從中作梗以B類別申請。

高才通在網上申請毋須面對面處理

官指，高才通可以在網上申請，毋須面對面處理，故中介有可能為被告申請。根據申請表上的資料，包括地址、電郵和電話都不是被告的，連簽名也不是，處方的後續跟進由中介處理。官逐分析，被告透過朋友介紹認識涉案中介，並因丈夫工作繁忙，故填寫自己為申請人。被告有在丈夫公司幫忙，故填寫自己在丈夫公司任職。被告的家庭曾2023年以541萬元購入深圳單位，「睇嚟佢哋可以符合到250萬年收入類別」。

入境處查問時亦認不識澳洲的大學

官亦認為，被告為了全家5口可以來港生活而支付52萬元予中介，將申請事宜全盤交給中介處理，她沒翻查入境處的單張也並非不合理。在被告遞交申請表後，她曾在申請身份證時報稱她是預科學歷。案發後當入境處向她查問時，她也直認沒聽過涉案的澳洲雪梨科技大學。被告也聲稱中介在本案後失聯，事件已報公安。

中介曾稱已開始製作材料

控方質疑，中介與被告的通訊曾提：「我已經開始製作材料了」，認為是指本案的假學歷文件，惟黃官認為憑訊息的上文下理來看，材料可以是其他相片和文件。至於被告受查記不起中介的全名和聯絡方法，黃官相信被告事隔年多不記得也正常。

被告丈夫年收入逾250萬

黃官指，被告的丈夫年收入逾250萬元，中介有可能為了更容易申請簽證賺取中介費而「靜靜雞用B類申請」，並謂：「純粹製作大學證書相信唔係好困難。」被告沒查閱申請表雖然有疏忽，但相信被告有可能遭中介欺騙，控方未能舉證至毫無合理疑點，裁定被告串謀欺詐罪脫。

案件編號：STCC 900029/2025