易通行｜欠隧道費逾3萬宗　單一最高欠$27萬　運輸署：會發扣押令

「易通行」不停車繳費服務於2023年開展，逾期繳交隧道費會衍生附加費，並有可能影響車輛續牌。運輸署回覆立法會議員植潔鈴提問指，署方於前年 、去年及今年 (截至2月)，分別向法庭轉交約8,800宗 、18,000宗及3,800宗欠繳隧道費個案。裁判法院會就未繳付及部份繳付個案發出財物扣押令，除非法院追討金額獲清繳，否則會由執達主任扣押及售賣車主財物以追收欠款。



「易通行」不停車繳費服務於2023年開展，圖為2023年11月26日，大老山隧道實施易通行。（資料圖片/黃浩謙攝）

「易通行」不停車繳費服務於2023年開展，圖為2023年11月26日，大老山隧道實施易通行。（資料圖片/黃浩謙攝）

根據運輸署數字，截至今年2月，按個別登記車主被裁判法院追討金額計算，最高的十人被追討的交易宗數介乎約90宗至220宗，涉及總金額介乎約100,000元至270,000元；當中有一名登記車主已全數繳清法院追討的金額。裁判法院已就其餘九宗未繳付／部分繳付個案發出財物扣押令，除非法院追討金額獲清繳，否則會由執達主任扣押及售賣車主財物以追收欠款。

過去三年，隧道費服務商共收到約40,000宗申請隧道退款個案，當中34,000宗獲接納，主要原因為車輛的車牌號碼懷疑被人非法盜用、車牌號碼不清晰或付款平台因網絡連接不 穩定而偶爾重複扣款等。隨著隧道費服務商不斷改良自動車牌識別系統、加強培訓前線員工準確辨認車牌的技巧、以及要求個別車主更換號碼有欠清晰的車牌，需要安排隧道費退款的個案已有所下降。