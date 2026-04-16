醫管局資料外泄｜當局已收緊供應商存取權限 涉事承辦商暫禁投標
撰文：林子慰
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醫管局日前發生資料外泄事件，逾5.6萬病患資料被上載至暗網，案件涉及一名30歲外判承建商員工。醫管局今（16日）表示，該事件為個別事件，涉事系統僅為供應商周邊系統，與醫院的臨牀醫療管理系統（CMS）不相通，外泄僅限手術室資訊，現時已收緊所有供應商存取及維護權限，又將暫停涉事承辦商投標資格。
醫管局表示，因當局體系龐大，醫院不同儀器或都有個別系統。是次事件的系統是支援手術程序文書工具，由承辦商開發系統，合約中列明需要定期維護系統。
醫管局總系統經理（資訊科技策略與企業機構）王昱表示，事件發生於維護周邊系統期間，資料遭承辦商員工非法下載，對方違反專業操守和合約要求，屬個別事件。他又指出，現時已收緊所有周邊系統供應商的存取及維修權限，若有緊急維修工作，則須在加強監察下進行，包括派人陪同維修，確保不會外洩資訊。
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