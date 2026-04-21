宏福苑上樓｜用外骨骼輔助器居民入第二個單位：燒到一啲都無留低

大埔宏福苑火災發生至今近5個月，受大火波及的7座大廈居民獲安排分批上樓，今日（21日）輪到宏新閣中層居民。特意購入外骨骼輔助器上樓的譚先生，下午進入第二個單位，他受訪時再度哽咽說，第二次回家看到景象感到「心力交瘁」，又透露08單位損毀較上午07單位更嚴重，「一啲都無留低」，只能找回幾隻杯。



宏福苑居民譚先生特意購買外骨骼輔助器，指兩個單位都遭嚴重損毀，上樓前「有少少驚」。（夏家朗攝）

上午到自己居住單位 下午到相鄰的父親住所

上午曾回宏新閣的譚先生，一家下午再度上樓，到相鄰的父親居住單位收拾。他表示，上樓前不敢詢問父親單位中有何物品，「問咗就有責任搵」，但擔憂自己找不到，令對方失望。

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譚先生：父親任何貴重及有紀念價值的物品 也找不到母親遺物

問及經過上午收拾物品後，對下午收拾有無期望？譚先生說：「人好得意，有少少似鬥氣，有一絲絲希望，可能好少，例如（上午）我都希望會尋回一條金鏈」，惟08單位較預期中更差，父親任何貴重及有紀念價值的物品，又或幾年前母親的遺物都找不到，僅能尋回一個小花瓶及幾隻杯。

拎返少少嘢紀念，無爛就算。 宏新閣譚先生

以$5600買外骨骼輔助器上樓：或留給父親使用

他指外骨骼輔助器幫助他上樓不少，一日內走兩轉17樓仍未覺十分疲倦，認為以5,600元購入該器材值得，日後或留給父親使用，又稱中高層住戶使用相關器材可省力不少，冀望當局可協調贊助商提供器材予居民。至於未來規劃，他暫時擬定購買政府居屋，冀當局可盡快推出詳情。