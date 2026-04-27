宏福苑｜法團兩度拒開會　民政處多次發信勸喻：除此之外無嘢做到

大埔宏福苑大火獨立委員會今日（27日）舉行第20場聽證會。2024年，居民尋求推翻法團及檢視大維修工程，時任法團管委會主席鄧國權拒絕召開緊急業主大會。大埔民政事務處聯絡主任柯煒妍曾多次發「勸喻信」及致電對方，她作供時承認除了發信外「無嘢做到」。她又稱民政處收到投訴後，會向法團提供建議，但無論法團是否採納都會尊重。



至於授權票問題，她曾列席會議，沒有留意到有區議員帶團隊到場、對街坊施加壓力。她又提到業主大會的授權票有效性由法團和管理公司決定，民政處「無足夠資訊介入」。



大埔宏福苑大火獨立委員會今日（27日）舉行第20場聽證會，下午作供人士包括民政事務總署大埔民政事務處聯絡主任柯煒妍（中）。（湯致遠攝）

柯煒妍2019年加入民政署，在2024年1月調任至大埔民政處，管理與法團相關事宜。柯在大埔區跟進4個法團，其中一個是宏福苑，其職責包括處理大廈管理相關的投訴。柯稱，民政署與地區居民組織有聯絡 ，收到投訴後會聯絡投訴人；民政是促進者角色，在《建築物管理條例》的框架下給予意見，有時亦會獲邀請參與法團會議，她亦曾列席。

法團主席拒開大會 民政處發「勸喻信」承認「無嘢做到」

2024年2月，宏福苑業主收集到5%聯署，達到法例規定門檻，要求召開緊急業主大會，提出重新選出管理委員會、解僱物業顧問公司、推翻大維修合約，但遭時任法團管委會主席鄧國權拒絕。民政處事後收到14宗投訴，處方向鄧國權發出四封勸喻信，由柯煒妍代行。被問到為何只有「勸喻」，她解釋主席有「個人責任」在收到5%業主聯署後安排會議，民政處會敦促其依從法例。

獨立委員會首席代表、資深大律師杜淦堃問到，「出咗四封信都冇反應，你哋除咗勸喻都冇嘢做？」柯回應：「係」，又指有就此多次與鄧國權聯絡，當時對方指不在管理處，所以沒收到業主寄出的掛號信件。杜淦堃再指，四封信件內容差不多，並問到：「佢唔開，你哋都無嘢做到？」柯承認：「可以咁講 」。

宏福苑業主在2024年2月，收集5%聯署，要求召開緊急業主大會，但遭時任法團管委會主席鄧國權拒絕。（資料圖片／左朗星攝）

前法團主席拒開大會 民政處職員指有不斷致電對方

2024年7月，業主再次收集到5%聯署，要求召開緊急業主大會，再遭鄧國權拒絕。事後民政處收到7封投訴信，處方同樣向鄧國權發勸喻信。杜淦堃認為今次信件中的措辭比之前嚴厲，但柯煒妍指，兩次處理手法一樣，亦有不斷致電國權，希望他召開業主大會。

柯煒妍又引述鄧指，不開大會是因為有很多業主希望親身出席，但過往舉行大會的社區堂或屋苑籃球場等，未必能容納，找合適場地有難處。柯稱，民政處後來與學校聯絡，成功借場，讓法團有場地開會。

信選票突增280票因「傳達誤會」

2024年1月28日，宏福苑舉行業主大會，通過表決委任「宏業」為大維修承建商，合約金額為3.3億元。當日有293名業主出席，數目包括親身出席及授權票，只有570多戶投票。

當日列席的柯煒妍表示聽到司儀宣布人數為293，事後收到居民投訴，亦知道法團紀錄顯示有590多人出席，與民政處的紀錄不一樣。她事後聯絡管理公司，經理解釋293人是「傳達誤會」，當日約1時50分已達開會法定人數，便當成司儀開場紀錄，之後仍持續登記到場居民人數。

聽證會上展示授權文書清單，顯示有280張授權票。柯認為據她現場觀察屬合理，因當時現場有200至300人。至於當日會議沒分開記錄授權票，她指沒有參與收集，只知道每座有收集箱。

前宏福苑法團顧問、民建聯大埔區議員黃碧嬌被指曾帶同「黨羽」到業主大會。（資料圖片）

未見區議員帶隊向街坊施壓 民政處無足夠資訊介入授權票處理

時任法團顧問、民建聯大埔區議員黃碧嬌亦有出席當日會議，柯表示區議員出席會議常見，因大廈管理涉民生問題，居民或有需要向區議員問意見，故會邀請區議員出席。就有居民指控稱有區議員當日帶團隊到場，甚至「對付某些出席街坊」施加壓力，柯指自己出席了6次宏福苑會議，但6次都沒留意到相關情況。

柯煒妍又指曾收過關於授權票的投訴，惟沒有印象開會時有就授權票爭議。有街坊指被授權、取回授權票時被留難，她表示不知悉。一般而言，如她收到類似投訴，會先了解居民的說法，如有確實資訊，處方會介入。不過，她承認授權票有效性由法團和管理公司決定，民政處無足夠資訊介入。

收居民投訴會「建議」法團 採納與否會「尊重」

曾有宏福苑業主不滿業主大會不設答問環節，及後提交書面投訴。柯煒妍曾向管理公司和法團主席了解，他們表示早前曾召開工程諮詢會，交流工程細節。柯認為要「要權衡兩邊考慮」，工程諮詢會已提供渠道讓承建商與法團溝通，所以她沒有再跟進。她又指知道大會議程多，若有問答環節，會影響進度導致未能完成所有議程 ，「我哋了解完就尊重法團決定」、「每個角度都有佢哋要考慮嘅地方」。

她又指 ，民政處收到投訴後會向法團提供建議，但無論意見是否被採納，處方亦會尊重。