直播｜卓永興：先前7幢大廈5.4有第二次上樓安排　細節再公布

大埔宏福苑火災後，政府斥資68億元收購其中7幢樓宇業權，暫不包括未遭大火波及的宏志閣，當局表明若宏志閣248戶有過半數達成共識，可商討將其納入收購方案。據悉，有約75%宏志閣業戶初步同意賣業權，預料宏志閣納入政府收購方案。



港府最新公布，政務司副司長卓永興、財政司副司長黃偉綸、房屋局局長何永賢及房屋局副秘書長章景星下午會就大埔宏福苑宏志閣的後續安排會見傳媒，料同時一併公布宏志閣居民再次上樓執拾安排。政府今午（28日）交代最新進展，《香港01》直播。



黃偉綸表示約77%宏志閣業主初步有意向政府出售業權。他表示，如在6月30日或之前，有4分之3、即75%業主同意簽署買賣協議，便可正式納入長遠居住安置方案，收購價與其它7幢大廈相同。

他表示，雖然宏志閣沒有被大火燒燬，但業主將面對各項複雜的問題和不穩定性，部份業主憂慮，如處理地契、大廈公廈、高昂維修費、上的管理管理費等，亦有業主擔心價值會減損等。另外，大廈三分之二外牆未舖紙皮石，今年內要完成工程等，機會極之微。

被問到75%收購門檻如何釐訂，財政司副司長黃偉綸表示，75％並科學化的方程式計算出來，而四分三是「高度共識」。政府已參考77%業主希望參與長遠安置方案，具一定合理性。由於現時沒有法例能強制收回業權，政府不排除在稍後階段會通過立法收回，他強調目前專注以「你情我願」方式，又指收購價遠高於宏福苑受災前的售價， 形容具合理性。

卓永興表示，將於5月13日至17日，安排宏志閣居民分批上樓，每戶限4人，執拾時間3小時，另外有升降機安排上落。卓永興表示，如延長多於三小時，整體執拾時間更需時，日數會增加，輪候上樓時間更長。他續指，先前7幢大廈會於5月4日後有第二次上樓安排，細節會再公布。

何永賢，傳言要嚴肅跟進，



大埔宏福苑火災後，政府斥資68億元收購其中7幢樓宇業權，暫不包括未遭大火波及的宏志閣（圖最左一幢）。（資料圖片/夏家朗攝）

大埔宏福苑五級火災，宏志閣（右一）沒有受到大火波及。（夏家朗攝）

宏志閣收購方案與另外7幢「看齊」

政府早前表明宏志閣未被大火波及，部份業主表示希望回到原本單位居住，當局需尊重私有產權，故購買業權方案暫不包括該大廈，又指如果動用公帑只收購零星單位，對解決問題並無實質幫助，因此需要有較主流的共識，政府才適合啟動探討。若宏志閣最終能達成共識並獲納入方案，收購價將與另外7幢「看齊」。

大埔宏福苑五級火災2025年11月26日，到2026年2月21日已接近三個月，現場所見，沒有受到大火波及的宏志閣，棚架已拆除，可見單位大致完好，玻璃窗上留有將貼維修時發泡膠的雙面膠。（資料圖書館/夏家朗攝）

根據其餘7幢大廈的收購方案，政府會向未補價單位業主，提供實用面積每呎8,000元收購，已補地價單位則每呎10,500元收購，全部用劃一標準計算。除了以現金向業主收購業權，還有「樓換樓」、預留居者有其屋計劃（居屋）、綠表置居計劃及香港房屋協會的單位供已出售業權的業主優先選購，以及在大埔頌雅路西興建新居屋單位。