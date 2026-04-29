助理校長涉妨礙司法　被告稱到廉署做證人突變疑犯　官裁表證成立

中學助理校長涉約一名圖行賄他的女家長在深圳酒店見面時，叫對方刪除兩人的微信訊息，被控妨礙司法公正罪，案件今（29日）在屯門法院續審。助理校長稱到廉署錄口供，原以為是證人，到步後始知變成嫌疑犯，並稱受廉署人員影響而沒請律師。暫委裁判官潘定邦准剔除其錄影會面，但裁定他表證成立。被告選擇不作供，辯方陳詞指涉案家長作供有減刑誘因，望法庭謹慎處理其供詞。



被告孔少丹（50歲，蔡章閣中學助理校長）否認於2024年9月12日在香港，妨礙司法公正而作出一項有妨礙司法公正傾向的作為，即銷毀或干擾廉政公署就蔡鈺被指稱貪污而進行的刑事調查的資料。

被告孔少丹稱當日到廉署原本打算做證人，怎料到步後獲告知他突變成嫌疑犯。(陳曉欣攝)

辯方陳詞時指女家長蔡鈺有刑的誘因，著法庭要小心處理其供詞。(陳曉欣攝)

辯方質疑非自願錄取口供

辯方爭議被告被廉署人員不公平對待，以致被告在沒律師陪同下，不自願地錄取錄影會面，反對影片呈堂。

到廉署做證人突變嫌疑人

孔今作供指，他今年52歲，已婚。孔稱他原本為廉署就家長涉行賄案作證人，在2024年8月就事件錄口供。同年12月，孔接到廉署電話，請他去廉署總部就家長行賄案協助調查。惟他到達後，始知他突然由證人變成嫌疑人，感到很震驚。

孔稱誤以為不一定要請律師

孔稱他稱在開始錄影會面前，時任廉署高級調查主任鄭龍柏向他表示，廉署不會提供律師，對於他能否請律師又答得模棱兩可。孔稱他當時誤解了，以為不會有律師，也理解鄭的意思是：不一定要請律師。孔稱，他當時的確想早點錄完口供早點離開，強調最主要原因是主任的回答，令他打消了請律師的念頭。

控方指會面前廉署人員有作警誡

控方質疑被告在會面開始前，廉署人員曾作出警誡，孔應知道他有權請律師，廉署人員也從未說過請律師不是必須，也沒做過什麼讓孔放棄請律師，故認為孔是自願錄口供的。孔不同意，並指廉署人員昨作供稱二人沒就請律師一事討論「絕對係大話」。

官決定不接納錄影會面呈堂

暫委裁判官潘定邦考慮後，裁定控方未能證明被告錄取錄影會面的公平性和自願性，剔除該錄影會面呈堂。

蔡稱被告曾著不要回港非控罪元素

辯方陳詞指，為控方作供的家長蔡鈺已認罪，她有減刑誘因，法庭需格外小心其證供。蔡的證供中有意義的證據，就只有被告建議她刪除訊息一事，其餘被告叫蔡不要回港等事情，並非控罪元素，認為法庭不應考慮。

案件編號：TMCC 2001/2025